atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Валерий Лимаренко: Мы повысили надёжность работы электросетевого комплекса региона

Сегодня, 05:21
Фото: пресс-службы правительства Сахалинской области
В островной области активно идёт строительство новых сетей и подстанций

В Сахалинской области с начала 2022 года построено и реконструировано 600 км электросетей, модернизировано 520 трансформаторных подстанций. Масштабные работы по реконструкции ЛЭП и обновлению оборудования проводятся по поручению губернатора Валерия Лимаренко.

Глава островного региона держит на контроле строительство  новых сетей и подстанций, поскольку это не только повышает надёжность работы всего электросетевого комплекса региона, но и создаёт условия для технологического присоединения   новых потребителей.

— У нас суровый климат, поэтому развитие электросетевого комплекса — одна из приоритетных задач, стоящих перед островными властями, — отмечает Валерий Лимаренко.

Как сообщает портал Sakh.online, накануне в правительстве обсуждали прохождение зимнего периода 2022–2023 годов. Отмечалось, что в регионе модернизация электросетей идёт в хорошем темпе. Новые линии позволят забыть о перебоях с электричеством.

В  Сахалинской области выполняется программа по развитию электросетевого комплекса, рассчитанная до 2032 года. На её финансирование планируется направить 35 млрд рублей. Программой предусмотрена реконструкция десятков высоковольтных линий и подстанций. В этом году, например, специалисты завершили работы по строительству высоковольтной линии по направлению Шахтерск — Бошняково, реконструировали объекты на направлении Смирных — Тымовское, а также в Корсаковском районе. В декабре намечено завершить работы ещё на нескольких высоковольтных линиях.

Подпишитесь
Пять цитат Александра Мысика: от назначения главой «Метро МиР» до задержания
Вчера, 17:41
Какие контракты остались у "Метро МиР" в Новосибирске после задержания Мысика
Вчера, 09:03
В Новосибирске глава инспекции по охране объектов культурного наследия покинула пост
Сегодня, 08:36
Стелу героям войны поставили на место в Новосибирске после нагоняя от Бастрыкина
Сегодня, 08:57
Монету McDonald’s продают в Новосибирске за 10 млн рублей – в чем ее особенность
Сегодня, 11:11
Срок завершения ремонта моста на Октябрьской магистрали назвали в мэрии Новосибирска
Сегодня, 11:52