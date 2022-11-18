За два месяца клиенты банка «Открытие» создали более 7,5 тысяч финансовых «семей»

Максимальное число участников «Семьи» – четыре человека. Для пользования сервисом необходимо иметь карту Opencard. Если член семьи не является клиентом банка, организатор группы может пригласить его, направив уникальную ссылку для оформления бесплатной дебетовой Opencard. Приглашающий получает вознаграждение по 1 000 рублей за каждого члена семьи, оформившего карту, и дополнительно 500 бонусных рублей за первого нового клиента банка. Новый клиент банка получает 500 бонусных рублей на свой бонусный счет. Таким образом, за создание «Семьи» можно получить вознаграждение до 5 000 рублей: 3 000 рублей на счет и 500 бонусных рублей на бонусный счет приглашающему, а также 1500 бонусных рублей приглашенным. Для круглосуточной поддержки финансовой «Семьи» действует приоритетная линия в call-центре банка.