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10 пассажиров с билетами на руках не смогли сесть в самолет S7 в Новосибирске

Сегодня, 02:29
Фото: Антон Засимов / Flickr
В работе авиакомпании S7 Airlines произошел технический сбой

Пассажирам в Новосибирске не хватило места в самолете S7 из-за технического сбоя

Пассажирам рейса Новосибирск - Самарканд не хватило мест на борту самолета - в программе авиакомпании S7 произошел технический сбой. Люди с билетами на руках остались в аэропорту в ожидании следующих рейсов.

Представители авиакомпании S7 Airlines в Новосибирском аэропорту "Толмачеово" перед вылетом обнаружили, что места на борту самолета закончились, а пассажиры с билетами на рейс Новосибирск - Самарканд еще ожидают посадки.

Около 10 человек не смогли сесть в самолет по причине технического сбоя в программе компании. Им была предложена компенсация, возврат билетов или возможность переоформить билеты на другие рейсы за счет авиакомпании.

С переходом на зимнее расписание аэропорт Толмачево открыл ряд новых рейсов: с 22 сентября в Анталью, с 1 ноября в Стамбул, с 5 ноября открылись рейсы на Пхукет, с 7 ноября в Коломбо на Шри-Ланку. 

#Ольга Храмушкина#Город#Бизнес#Транспорт#Новосибирск#Аэропорт Толмачево#Аэропорт#S7
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