Представители авиакомпании S7 Airlines в Новосибирском аэропорту "Толмачеово" перед вылетом обнаружили, что места на борту самолета закончились, а пассажиры с билетами на рейс Новосибирск - Самарканд еще ожидают посадки.
Около 10 человек не смогли сесть в самолет по причине технического сбоя в программе компании. Им была предложена компенсация, возврат билетов или возможность переоформить билеты на другие рейсы за счет авиакомпании.
С переходом на зимнее расписание аэропорт Толмачево открыл ряд новых рейсов: с 22 сентября в Анталью, с 1 ноября в Стамбул, с 5 ноября открылись рейсы на Пхукет, с 7 ноября в Коломбо на Шри-Ланку.