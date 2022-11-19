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Posted 19 ноября 2022, 03:42

Published 19 ноября 2022, 03:42

Modified 19 ноября 2022, 03:46

Updated 19 ноября 2022, 03:46

Елки за 500 000 рублей и выше предлагают в магазинах в Новосибирске перед Новым годом

19 ноября 2022, 03:42

Цены на искусственные ели в Новосибирске в 2022 году от 1000 руб до 500000 рублей

Перед новогодними праздниками цены на искусственные ели в Новосибирске подскочили до полумиллиона рублей и выше. Интернет-магазины в ноябре 2022 предлагают ели всех размеров из разных материалов от пластика до искусственного камня. Самые дорогие елки корреспондент Атас.Инфо обнаружил на сайте Avito.

Самые высокие цены на искусственные ели среди интернет-магазинов на Avito - цена, указанная в объявлении 573 850 руб. В тексте продавец предлагает нормандские ели размером от 0,6 до 7 метров, самая высокая за 449 100 руб. 

На маркетплейсе wildberries по запросу "искусственная ель" предлагают более 59000 товаров. Самая дорогая елка за 270 000 рублей отмечена как "Хит продаж". Есть ели из войлока, пластика, дерева и искусственного камня.

Интернет-магазин Ozon предлагает 39550 елок, цены начинаются от 140 рублей за маленькую настольную елочку и заканчиваются отметкой 261 856 рублей.

В популярном после ухода "Икеи" магазине "Леруа Мерлен" искусственные елки можно купить от 1 500 до 75 000 рублей. В Торговом центре Академгородка ели стоят от 2200 до 34 500 рублей, последний вариант - с уже встроенной подсветкой. В среднем цены на стандартные искусственные ели высотой от 1 до 1,5 метра 5 000 - 7 000 рублей.

Перед новым годом в Новосибирске откроется 115 елочных базаров - когда и где можно купить живые новогодние ели, читайте в материале Атас.Инфо.

#Бизнес#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Новый год#Елка
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