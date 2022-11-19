Почти 200 человек погибли на дорогах НСО в 2022 году

“По итогам 10 месяцев 2022 года в регионе было зарегистрировано более 1 700 ДТП, при которых 194 человека погибли и более 2 100 получили травмы различной степени тяжести”, - цитирует полицейских одно из новосибирских изданий.
В ведомстве уточнили, что только в ноябре на новосибирских дорогах произошло 100 аварий, жертвами которых стали 17 человек.
Накануне в Новосибирске на ул. Ватутина несовершеннолетний без водительских прав наехал на 71-летнюю пенсионерку, пострадавшую госпитализировали.
До этого в районе села Ояш Новосибирской области фура врезалась в легковой автомобиль, раздавив его “всмятку”.