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После слов Бастрыкина об уголовном деле в Новосибирске восстановят военный мемориал

Сегодня, 08:42
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Военный городок №17 в Октябрьском районе Новосибирска в плачевном состоянии

После обращения к Бастрыкину в Новосибирске ночью начали работы в военном городке №17

Земли военного городка №17 в Октябрьском районе Новосибирска были выставлены на продажу на конкурсной основе под городскую застройку. Общественница Елена Гавровская добилась встречи с председателем СК РФ Александром Бастрыкиным, после чего в военном городке ночью начали восстанавливать мемориал.

На приеме у главы СКР Бастрыкина 16 ноября 2022 года общественница из Новосибирска Елена Гавровская рассказала о плачевном состоянии военного городка №17 в Октябрьском районе Новосибирска и о разрушении мемориала воинам Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить оперативный доклад и план работы. Руководитель Главного военного СУ СКР Константин Корпусов получил указания взять на контроль восстановление памятника.

После этого ночью у мемориала была замечена строительная техника, начались работы по восстановлению. Полуразрушенные плиты мемориала подняли и поставили на место, возможно, в ближайшее время будет начата реставрация памятника советским воинам.

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Военный городок №17 на в Октябрьском районе города Новосибирска медленно разрушался на протяжении нескольких лет. На территории городка есть здания 1910-1913 годов постройки, часть которых признана культурным наследием.

Общественница из Новосибирска Елена Гавровская неоднократно обращалась в различные инстанции от регионального Министерства культуры до ФСБ, чтобы привлечь внимание к разрушениям зданий. Более того, 18 гектар земли, находящейся в границах городка, были выставлены на продажу на федеральном сайте Дом.рф. После обращения в прокуратуру земли были сняты с аукциона.

#Ольга Храмушкина#Военный городок#Новосибирск#Военные#Незаконная застройка#Мэрия#Общество#Город
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