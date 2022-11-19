Общественница из Новосибирска Елена Гавровская неоднократно обращалась в различные инстанции от регионального Министерства культуры до ФСБ, чтобы привлечь внимание к разрушениям зданий. Более того, 18 гектар земли, находящейся в границах городка, были выставлены на продажу на федеральном сайте Дом.рф. После обращения в прокуратуру земли были сняты с аукциона.