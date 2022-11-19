На приеме у главы СКР Бастрыкина 16 ноября 2022 года общественница из Новосибирска Елена Гавровская рассказала о плачевном состоянии военного городка №17 в Октябрьском районе Новосибирска и о разрушении мемориала воинам Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии. Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить оперативный доклад и план работы. Руководитель Главного военного СУ СКР Константин Корпусов получил указания взять на контроль восстановление памятника.
После этого ночью у мемориала была замечена строительная техника, начались работы по восстановлению. Полуразрушенные плиты мемориала подняли и поставили на место, возможно, в ближайшее время будет начата реставрация памятника советским воинам.
Военный городок №17 на в Октябрьском районе города Новосибирска медленно разрушался на протяжении нескольких лет. На территории городка есть здания 1910-1913 годов постройки, часть которых признана культурным наследием.
Общественница из Новосибирска Елена Гавровская неоднократно обращалась в различные инстанции от регионального Министерства культуры до ФСБ, чтобы привлечь внимание к разрушениям зданий. Более того, 18 гектар земли, находящейся в границах городка, были выставлены на продажу на федеральном сайте Дом.рф. После обращения в прокуратуру земли были сняты с аукциона.