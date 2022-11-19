Пожар в городе Обь унес жизни 3-летней девочки и ее отца

Posted 19 ноября 2022, 12:28
Published 19 ноября 2022, 12:28
Modified 19 ноября 2022, 12:40
Updated 19 ноября 2022, 12:40
Пожар начался ночью в обычной пятиэтажке. Огнеборцы прибыли в считанные минуты, возгорание потушили быстро. Однако им не удалось спасти мужчину и ребенка, находившихся в объятой огнем квартире.
Фасад дома не пострадал, из вещей обгорели диван и вещи в прихожей. По одной из версий, причиной возгорания стала непотушенная сигарета.
Как рассказали соседи, мужчина с трехлетней дочерью появились в этом доме недавно. Человеком он оказался малообщительным, с соседями не разговаривал. В вечер трагедии ничего подозрительного жильцы дома не заметили.
Следователи выяснили, что мать ребенка была лишена родительских прав, а отец употреблял наркотики.
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства ЧП, проводятся судебно-медицинская, криминалистическая и пожарно-техническая экспертизы.
Ранее в Новосибирске загорелся частный дом на Танковой улице.