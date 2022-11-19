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Трехлетний ребенок госпитализирован после ДТП в Новосибирске

Сегодня, 11:41
Фото: flickr
Автодорога
Накануне в центре Новосибирска столкнулись две легковушки, пострадал трехлетний ребенок, сообщает НГС со ссылкой на областное управление ГИБДД.

ДТП произошло на улице Гоголя. Автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого был мужчина 1984 года рождения, двигаясь со стороны улицы Каменской, столкнулся с седаном Toyota Camry.Оба водителя не пострадали, однако травмы получил трехлетний пассажир Daewoo, его доставили в больницу.

О причинах аварии в сообщении Госавтоинспекции не уточнялось.

Ранее несовершеннолетний мужчина сбил пенсионерку в Новосибирске.

Также управлении МВД по Новосибирской области сообщили детальные цифры пострадавших и погибших в результате ДТП новосибирцев за 10 месяцев 2022 года.

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#ДТП#Новосибирск#Общество
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