Трехлетний ребенок госпитализирован после ДТП в Новосибирске

ДТП произошло на улице Гоголя. Автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого был мужчина 1984 года рождения, двигаясь со стороны улицы Каменской, столкнулся с седаном Toyota Camry.Оба водителя не пострадали, однако травмы получил трехлетний пассажир Daewoo, его доставили в больницу.
О причинах аварии в сообщении Госавтоинспекции не уточнялось.
Ранее несовершеннолетний мужчина сбил пенсионерку в Новосибирске.
Также управлении МВД по Новосибирской области сообщили детальные цифры пострадавших и погибших в результате ДТП новосибирцев за 10 месяцев 2022 года.