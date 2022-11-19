Трехлетний ребенок госпитализирован после ДТП в Новосибирске

ДТП произошло на улице Гоголя. Автомобиль Daewoo Nexia, за рулем которого был мужчина 1984 года рождения, двигаясь со стороны улицы Каменской, столкнулся с седаном Toyota Camry.Оба водителя не пострадали, однако травмы получил трехлетний пассажир Daewoo, его доставили в больницу.