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Елку поставили возле торгового центра «Галерея Новосибирск»

Сегодня, 10:33
Фото: 1MI
Елку возле ТЦ устанавливают ежегодно

Первая новогодняя елка появилась около торгового центра «Галерея Новосибирск»

В Центральном районе Новосибирска появилась первая елка – ее установили возле торгового центра, об этом рассказали читатели Atas.info.

Символ нового года стоит на улице Мичурина – возле ТЦ «Галерея Новосибирск». Это первое новогоднее дерево. Главная елка на площади Ленина откроется 1 декабря. 

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Ее украсят более двух тысяч шаров, снежинок, фонариков, гирлянд. Стоимость всех работ с деревом оценили в 1,7 млн рублей. Елка в центре города простоит до февраля.  

Напомним, что в Новосибирске уже начали продавать елки - причем самые дорогие оценили в 500 тысяч рублей. Причем в среднем цены на стандартные искусственные ели высотой от 1 до 1,5 метра 5 000 - 7 000 рублей. 

#Город#Елка#Эмилия Губарева
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