Первая новогодняя елка появилась около торгового центра «Галерея Новосибирск»

Символ нового года стоит на улице Мичурина – возле ТЦ «Галерея Новосибирск». Это первое новогоднее дерево. Главная елка на площади Ленина откроется 1 декабря.
Ее украсят более двух тысяч шаров, снежинок, фонариков, гирлянд. Стоимость всех работ с деревом оценили в 1,7 млн рублей. Елка в центре города простоит до февраля.
Напомним, что в Новосибирске уже начали продавать елки - причем самые дорогие оценили в 500 тысяч рублей. Причем в среднем цены на стандартные искусственные ели высотой от 1 до 1,5 метра 5 000 - 7 000 рублей.