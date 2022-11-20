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Время в Катаре – разница с Москвой, Новосибирском, Омском

Сегодня, 22:01
Фото: 1MI
ЧМ по футболу впервые пройдёт на Ближнем Востоке осенью и зимой
Чемпионат мира по футболу-2022 пройдет в Катаре – в первой арабской стране, получившей право проведения ЧМ. Разница во времени с Россией и во сколько смотреть матчи – в материале Atas.info.

Турнир за мировое первенство по футболу в Катаре начнется с 20 ноября, финал Чемпионата мира пройдет 18 декабря. Впервые в истории FIFA игру перенесли на осень-зиму, а не на лето. Дело в том, что в арабском государстве очень жарко, и даже сейчас температура воздуха варьируется от +30 тепла.

 

Разница во времени Катар-Москва, Новосибирск и Омск

Время в Москве и Катаре не отличается. С Новосибирском разница во времени +4 часа, а с Омском +3 часа.

 

Кто будет играть на Чемпионате мира по футболу-2022 в Катаре

32 футбольные сборные приедут в Катар из разных континентов: Европы, Азии, Африки, Америки. Россия в матче играть не будет.

Россия бороться за первенство в ЧМ-2022 не будет
Фото: 1MI

Расписание трансляций ЧМ по футболу в Катаре-2022

Чемпионат мира по футболу в Катаре продлится ровно 29 дней. Все матчи будут транслировать на Матч ТВ. Там же можно найти уточненное расписание 64 игр. Первый матч начнется 20 ноября, а финал пройдет 18 декабря.

 

Напомним, что в 2018 году Чемпионат мира по футболу впервые прошел в России – в 11 городах. Тогда чемпионом стала сборная Франции. Кстати, совет ФИФА признал этот чемпионат лучшим в истории, так как ЧМ принес огромную прибыль.

Катар и Новосибирск - разница во времени начала матчей ЧМ-2022 по футболу
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В 2022 году Россию не допустили до ЧМ-2022 по футболу. Нельзя сказать, что ее исключили, но шансы побороться за первенство у нашей страны отняли.

В отборочном туре сборная России заняла второе место, уступив Хорватии. Следующий матч был запланирован на конец марта, но за месяц до этого началась специально военная операция.

После этого все соперники России заявили о бойкотировании матчей. Тогда российские команды отстранили от других турниров ФИФА и даже в жеребьевке к Евро-2024 Россия не примет участие.

#Эмилия Губарева#Спорт#ЧМ по футболу 2022 в Катаре#2022
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