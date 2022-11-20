Турнир за мировое первенство по футболу в Катаре начнется с 20 ноября, финал Чемпионата мира пройдет 18 декабря. Впервые в истории FIFA игру перенесли на осень-зиму, а не на лето. Дело в том, что в арабском государстве очень жарко, и даже сейчас температура воздуха варьируется от +30 тепла.