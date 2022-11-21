Арбитражный суд Новосибирской области признал провайдера широкополосного интернета в сегменте b2b ООО "Мегаком" в переводе бизнеса на другое юридическое лицо, ООО "Мегаком-ИТ", с целью уклонения от уплаты налогов. Суд обязал "Мегаком-ИТ" выплатить налоговую задолженность в размере более 235 млн рублей (сумма включает как основной размер долга, так и пени, штрафы и налоговые недоимки), которая за последние несколько лет образовалась за ООО "Мегаком".
"Налоговым органом установлены обстоятельства, свидетельствующие о зависимости ООО "Мегаком" и ООО "Мегаком-ИТ", согласованности действий обществ, направленных на неисполнение налоговых обязательств ООО "Мегаком" посредством перевода финансово-хозяйственной деятельности на зависимую организацию ООО "Мегаком-ИТ", - говорится в решении Арбитражного суда Новосибирской области.
Как подчеркивают в суде, у двух компаний один и тот же руководитель – Дмитрий Кириллов, один вид деятельности, а ООО "Мегаком-ИТ" с момента регистрации использует те же реквизиты (телефон, адрес электронной почты и адрес сайта), что и ООО "Мегаком", более половины сотрудников которого переведено на работу в "Мегаком-ИТ".
"Мегаком-ИТ" с решением суда не согласился, сейчас дело рассматривает 7 Арбитражный апелляционный суд.
В 2019 году дочерняя компания "Ростелекома", ПАО "Башинформсвязь", приобрела 100% акций "Мегакома". Сумма сделки составила 393 млн рублей. Как отмечали в пресс-службе "Ростелекома", целью сделки являлось занятие лидерских позиций "Ростелекома" в корпоративном сегменте широкополосного доступа в интернет в Новосибирске.