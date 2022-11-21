Как подчеркивают в суде, у двух компаний один и тот же руководитель – Дмитрий Кириллов, один вид деятельности, а ООО "Мегаком-ИТ" с момента регистрации использует те же реквизиты (телефон, адрес электронной почты и адрес сайта), что и ООО "Мегаком", более половины сотрудников которого переведено на работу в "Мегаком-ИТ".