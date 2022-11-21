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Минфин считает инфраструктурные облигации хорошим инструментом для поиска займов

Сегодня, 14:42
Фото: Пресс-служба ДОМ.РФ
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев назвал инфраструктурные облигации хорошим инструментом для привлечения заемных средств, чтобы сделать финансовые модели проектов более устойчивыми. Об этом он заявил на конференции "Инфраструктурные облигации ДОМ.РФ. Финансируем будущее страны" в Москве.

Как сказал Моисеев, неправильно, что государство только за свои средства реализует инфраструктурные, IT- и другие проекты. По его мнению, должен быть элемент долгового финансирования, а инфраструктурные облигации могли бы им стать, передает tass.ru

Замминистра выразил сожаление, что очень многие большие коммерческие транспортные проекты в РФ запланированы или уже реализуются без привлечения такого механизма.

Моисеев считает, что ДОМ.РФ может отбирать и структурировать проекты так, чтобы обеспечить минимальную доходность для конечного потребителя. 

“Я уверен, что все проекты, которые вы в ДОМ.РФ ведете, они заработают", - отметил он.

Созданный в прошлом году ДОМ.РФ инструмент инфраструктурных облигаций позволяет получить льготное финансирование масштабных жилищных проектов, таких как строительство дорог, школ, больниц, транспортной и IТ-инфраструктуры, решать задачи развитя и благоустройства городов.

 

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