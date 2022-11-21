Минфин считает инфраструктурные облигации хорошим инструментом для поиска займов

Как сказал Моисеев, неправильно, что государство только за свои средства реализует инфраструктурные, IT- и другие проекты. По его мнению, должен быть элемент долгового финансирования, а инфраструктурные облигации могли бы им стать, передает tass.ru.
Замминистра выразил сожаление, что очень многие большие коммерческие транспортные проекты в РФ запланированы или уже реализуются без привлечения такого механизма.
Моисеев считает, что ДОМ.РФ может отбирать и структурировать проекты так, чтобы обеспечить минимальную доходность для конечного потребителя.
“Я уверен, что все проекты, которые вы в ДОМ.РФ ведете, они заработают", - отметил он.
Созданный в прошлом году ДОМ.РФ инструмент инфраструктурных облигаций позволяет получить льготное финансирование масштабных жилищных проектов, таких как строительство дорог, школ, больниц, транспортной и IТ-инфраструктуры, решать задачи развитя и благоустройства городов.