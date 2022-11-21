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Posted 21 ноября 2022, 01:11

Published 21 ноября 2022, 01:11

Modified 21 ноября 2022, 01:13

Updated 21 ноября 2022, 01:13

Они будут регулировать движение в Октябрьском районе

На новосибирских дорогах появятся новые светофоры за 7 миллионов

21 ноября 2022, 01:11
Фото: 1MI. Они будут регулировать движение в Октябрьском районе

В Новосибирске на двух перекрёстках появятся новые светофоры за 7 млн рублей

В Октябрьском районе Новосибирска установят светофоры за 7 миллионов рубле й, о чем свидетельствуют данные госзакупок.

Из документации следует, что светофоры для регулирования автомобильного и пешеходного движения появятся на двух перекрестках. Аукцион объявил «Городской центр организации дорожного движения».

Стоимость всех работ по установке светофоров составила 7,6 млн рублей. Победитель конкурса обязан установить конструкции на перекрестках улиц Кирова, Грибоедова и Бориса Богаткова, Толстого.

Светофоры должны быть установлены до 20 декабря, итоги конкурса на выбор подрядчика подведут 29 ноября.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Город
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