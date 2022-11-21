Октябрьская магистраль останется забаррикадированной до 30 ноября

Ремонт пешеходной части путепровода начался еще в середине ноября. Бетонные ограждения с двух сторон ограничили просвет проезжей части. Выключение из трафика четырех полос сильно сказалось на скорости движения по центральной улице города.
Работы на магистрали проводятся с целью укрепления карнизных блоков, замены деформационных швов и для установки шумозащитных экранов. Ранее мэр города Анатолий Локоть сообщал о трудностях с поставкой материалов и комплектующих.
Также сообщалось о работах "Горводоканала" на площади Будагова. Сужение проезжей части в первый день работ вызвало восьми балльные пробки на дорогах Новосибирска.