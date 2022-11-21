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Поезд Деда Мороза-2022: билеты в Новосибирске, маршрут и расписание

Сегодня, 06:34
Фото: Официальная ВК-группа/Поезд Деда Мороза
В Новосибирск поезд приедет 24 ноября

Названа стоимость билетов на поезд Деда-Мороза-2022 в Новосибирске

Новогодний поезд с Дедом Морозом отправился из Великого Устюга. Он путешествует по российским городам и даже заедет в Новосибирск. Рассказываем о маршруте состава, праздничной программе и стоимости билетов в материале Atas.info.

Маршрут поезда Деда Мороза-2022-2023 проложен по всей России – состав РЖД побывает в 130 городах и поселков. Отправление уже началось – прямо из Великого Устюга – родины Деда Мороза. Поезд начал путешествовать еще 22 октября. Он заедет и в сибирские города: Новокузнецк, Иркутск, Красноярск, Томск, а также в Новосибирск и другие города – конечная точка тот же Великий Устюг.

В Новосибирск новогодний поезд прибудет на днях – 24 ноября. В каждом городе он остановится на вокзале и представит новогодние развлечения с участием Деда Мороза и аниматоров. Также в поезде будет работать кафе и сувенирная лавка.

Вот так выглядит новогодний поезд
Фото: Официальная ВК-группа/Поезд Деда Мороза

Принять участие в программе смогут все. Посмотреть на анимационных персонажей можно бесплатно (если поезд стоит менее 2-х часов), а вот вход в поезд платный – билеты желательно покупать заранее на сайте РЖД, так как желающих посетить событие - много.

Стоимость билета: для детей от 6 до 13 лет цена за билет 1950 (можно без взрослых), для ребенка от 3 до 6 с сопровождением взрослого (для сопровождающего взрослого бесплатно) – 2450 рублей. Льготных билетов и скидок нет, «Пушкинская карта» не действует. Билеты, купленные за сутки до мероприятия, возврату не подлежат.

Поезд Деда Мороза приедет в Новосибирск
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Что входит в билет на посещение передвижной резиденции Деда Мороза:

Детский квест; Посещение передвижной резиденции Деда Мороза; Общение с Дедом Морозом; Чаепитие; Подарок с конфетами.

Напомним, что поезд остановится в Новосибирске с 10:25 до 18:30. Читайте также про тарифы на Дедов Морозов в Новосибирске перед Новым годом-2023. Самые крутые Дедушки стоят 7 тысяч. 

#Новый год#Новосибирск#Поезд#2022#Эмилия Губарева
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