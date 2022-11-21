Стоимость билета: для детей от 6 до 13 лет цена за билет 1950 (можно без взрослых), для ребенка от 3 до 6 с сопровождением взрослого (для сопровождающего взрослого бесплатно) – 2450 рублей. Льготных билетов и скидок нет, «Пушкинская карта» не действует. Билеты, купленные за сутки до мероприятия, возврату не подлежат.