В текущем году показатель зарплатного минимума был увеличен дважды — в январе и в июне. Последний раз МРОТ был увеличен на 10%, то есть в настоящее время этот показатель составляет 15 279 рублей.
От величины зарплатного минимума зависят привязанные к нему выплаты сотрудникам (отпускные, больничные, пособия по беременности и родам). Работодатель не может платить работникам меньше этой суммы при соблюдении следующих условий:
Отмечается, что уровень заработной платы может быть ниже установленного минимума, если сотрудник устроился на неполный день. В случае если работодатель выплачивает сумму ниже установленного минимума, то трудовая инспекция может выписать административный штраф.
Помимо федерального МРОТ, есть региональный. По действующему законодательству, данная величина в субъекте РФ не может быть ниже федерального значения. Помимо этого, в некоторых регионах, в том числе в Новосибирске, установлены дополнительные коэффициенты.
Коэффициент в размере 1,2 установлен для работников, получающих зарплату из федерального бюджета, и работников внебюджетного сектора, и 1,25- для областных и муниципальных бюджетников. Обязанность работодателей применять коэффициент установлена в трехстороннем соглашении № 5/2 от 03.12.2019.
В 2023 году на федеральном уровне МРОТ планируется поднять до 16 242 рублей. Соответствующие законодательные проекты были поддержаны на правительственном заседании.
«Традиционно индексация прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда проводится с 1 января. В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести повышение прожиточного минимума и МРОТ поэтапно, для того чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен. С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить прожиточный минимум еще на 3,3%, а минимальный размер оплаты труда — на 6,3%. Таким образом, совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4%. Общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%, а минимального размера оплаты труда — 16,9%», — сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
В начале текущего года МРОТ был равен 17 362,5 руб. Сумма включает в себя федеральную величину минимальной зарплаты и районный коэффициент. В начале 2021 года эта сумма для Новосибирской области была равна 15 990 рублям. В 2020 году показатель с учетом коэффициента составлял 15 162,5 руб. Таким образом, размер установленного минимума оплаты труда становится с каждым годом выше.
Действующее же значение минимума оплаты труда в Новосибирской области, которое было установлено с начала лета, составляет 15 279 рублей. К этому значению прибавляется районный коэффициент, после чего сумма составляет 19 098,75 рубля.