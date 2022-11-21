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Снежными глыбами завалили подъезды к частным домам под Новосибирском

Сегодня, 03:31
Фото: Виктор Лунин-Худышкин/ВК
Снежными глыбами завалили подъезды к частным домам под Новосибирском
Жители Новосибирской области пожаловались на дорожников, которые завалили грудами снега калитки их частных домов. Теперь им приходится долго расчищать себе путь по утрам, чтобы выехать на автомобиле с участка.

С этой проблемой столкнулись жители частного сектора у станции Мочище. С их слов, каждый день дорожники оставляют огромные снежные глыбы на подъездах к домам.

«Рабочие ежедневно убирают снег на проезжей части и всё, что насобирают, сбрасывают у наших ворот. Эти камни лежат неделями и преграждают выезд. Своими силами их убирать трудно и долго, как при этом не опоздать на работу», - рассказал Atas.info житель улицы Линейной Виктор.

Местные жители просят администрацию Новосибирского района разобраться в ситуации и принять меры.  

Напомним, до конца 2022 года в Новосибирск поступит новая техника для уборки улиц от снега. Мэрия закупила дополнительно 40 спецмашин.

Дополнительную технику для уборки снега закупят в Новосибирске
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Снег#Уборка#Алина Шефер
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