Снежными глыбами завалили подъезды к частным домам под Новосибирском

С этой проблемой столкнулись жители частного сектора у станции Мочище. С их слов, каждый день дорожники оставляют огромные снежные глыбы на подъездах к домам.
«Рабочие ежедневно убирают снег на проезжей части и всё, что насобирают, сбрасывают у наших ворот. Эти камни лежат неделями и преграждают выезд. Своими силами их убирать трудно и долго, как при этом не опоздать на работу», - рассказал Atas.info житель улицы Линейной Виктор.
Местные жители просят администрацию Новосибирского района разобраться в ситуации и принять меры.
Напомним, до конца 2022 года в Новосибирск поступит новая техника для уборки улиц от снега. Мэрия закупила дополнительно 40 спецмашин.