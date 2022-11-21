atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Сужение дороги на пл. Будагова спровоцировало 8-балльную пробку

Сегодня, 11:15
Фото: 1MI
Пробка

В Новосибирске сужение площади Будагова ограничит движение транспорта

Из-за работ, которые проводит на площади Инженера Будагова новосибирский "Горводоканал", была сужена проезжая часть, что сильно затруднило движение на прилегающий улицах.

«Ограничение связано с проведением МУП «Горводоканал» аварийного ремонта на водоводе. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.

Помимо площади Будагова, до 4 декабря будет перекрыт участок улицы Ипподромской до пересечения с Большевистской.

Все это привело к восьмибалльным заторам на улицах Фабричной и Большевистской, а также Красном проспекте.

Ранее сообщалось о перекрытии  перекрёстка Планировочной и Ватутина на длительный срок из-за строительства четвертого моста.

Читайте также:
На новосибирских дорогах появятся новые светофоры за 7 миллионовНовосибирцы сами решат: будет ли улица Ленина пешеходной в следующем годуНевежество средневековое – эксперты о решении перекрыть улицу Ленина
#Город#Транспорт#Новосибирск#Пробка#Сужение дороги#Площадь Будагова
Подпишитесь
Топ-6 аккаунтов политиков Новосибирска – у кого больше подписчиков "ВКонтакте"
18 ноября 09:27
Погиб в день рождения: военный из Новосибирской области награжден орденом Мужества
Сегодня, 01:28
От кафе «У Джона» до «Багратиона»: кто инкогнито платит долги «Экологии-Новосибирск»
Сегодня, 07:43
В Новосибирске нашли альтернативные участки для мусорных полигонов – изучаем карту
Сегодня, 09:21
После ЛГБТ-скандала в Новосибирске отменили детский спектакль с усатой принцессой
Вчера, 06:10
30-градусные морозы придут в Новосибирск в конце ноября-2022
Сегодня, 02:49