Сужение дороги на пл. Будагова спровоцировало 8-балльную пробку

«Ограничение связано с проведением МУП «Горводоканал» аварийного ремонта на водоводе. Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения», — сообщает пресс-центр мэрии Новосибирска.
Помимо площади Будагова, до 4 декабря будет перекрыт участок улицы Ипподромской до пересечения с Большевистской.
Все это привело к восьмибалльным заторам на улицах Фабричной и Большевистской, а также Красном проспекте.
Ранее сообщалось о перекрытии перекрёстка Планировочной и Ватутина на длительный срок из-за строительства четвертого моста.