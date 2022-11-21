В Новосибирске изменится расписание электричек из-за поезда Деда Мороза

Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по всей России. Он проедет по всей Сибири и заедет в Новосибирск. Состав прибудет в 10:25 до 18:30. В связи с этим, изменится расписание пригородных электричек в Новосибирской области.
Корректировки в расписании внесены из-за необходимости пропустить поезд. Изменения будут варьироваться от 11 до 35 минут. Это касается только трех электричек: Мошково, Восточная и Татарская.
Напомним, что ранее мы рассказывали о маршруте состава, праздничной программе и стоимости билетов на поезд Деда Мороза. Для сибиряков подготовлена праздничная программа с участием аниматоров. Посмотреть на шоу можно бесплатно, но вход в поезд, подарки и общение с дедушкой – будет платным.