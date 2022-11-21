В Новосибирске изменится расписание электричек из-за поезда Деда Мороза

Напомним, что ранее мы рассказывали о маршруте состава, праздничной программе и стоимости билетов на поезд Деда Мороза. Для сибиряков подготовлена праздничная программа с участием аниматоров. Посмотреть на шоу можно бесплатно, но вход в поезд, подарки и общение с дедушкой – будет платным.