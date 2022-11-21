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В Новосибирске изменится расписание электричек из-за поезда Деда Мороза

Сегодня, 07:29
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Изменения в расписание связаны с тем, что электрички должны пропустить поезд, следовавший до новосибирского вокзала
24 ноября в Новосибирской области изменится расписание ряда электропоездов, связано это с прибытием поезда Деда Мороза-2022, подробности рассказали в АО «Экспресс-Пригород».

Поезд Деда Мороза отправился в путешествие по всей России. Он проедет по всей Сибири и заедет в Новосибирск. Состав прибудет в  10:25 до 18:30. В связи с этим, изменится расписание пригородных электричек в Новосибирской области.

Корректировки в расписании внесены из-за необходимости пропустить поезд. Изменения будут варьироваться от 11 до 35 минут. Это касается только трех электричек: Мошково, Восточная и Татарская.

МошковоМошково
ТатарскТатарск
ВосточнаяВосточная
Мошково

Напомним, что ранее мы рассказывали о маршруте состава, праздничной программе и стоимости билетов на поезд Деда Мороза. Для сибиряков подготовлена праздничная программа с участием аниматоров. Посмотреть на шоу можно бесплатно, но вход в поезд, подарки и общение с дедушкой – будет платным.

Поезд Деда Мороза-2022: билеты в Новосибирске, маршрут и расписание
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирская область#Электричка
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