Представители инициативной группы жителей Раздольненского, Плотниковского и Верх-Тулинского сельсоветов направили открытое письмо губернатору Новосибирской области Андрею Травникову, в котором предложили несколько земельных участков для размещения полигонов с мусороперерабатывающими комплексами. По мнению активистов, предложенные ими участки соответствуют критериям безопасного соседства с населенными пунктами, в отличие от тех вариантов, что выбрало региональное правительство.
Авторы письма напоминают, что акции протеста против определенных чиновниками участков земли продолжаются уже почти шесть лет.
"От чиновников разных уровней звучат заявления, что строительство полигонов - это сверхсрочная необходимость и других мест (помимо указанных в каждом новом проекте) нет. В редких случаях, когда общественникам удается вступить в диалог с представителями власти и привести свои неоспоримые аргументы о недопустимости размещения очередного полигона в местах, выбранных без учета мнения местных жителей, а также независимых экспертов, в ответ звучит одно и то же предложение - назвать иные места, которые бы устроили обе стороны. Это больше похоже на констатацию беспомощности и некомпетентности, чем желание найти конструктивный подход к решению этой острой затянувшейся проблемы", - говорится в письме.
При выборе альтернативных участков общественники опирались на следующие критерии:
- удалённость от населённых пунктов и СНТ более 4 км;
- удаленность от границ г. Новосибирска не более 60-80 км (по федеральным трассам);
- удаленность выбранного участка от федеральной или региональной трассы не более 5 км;
- отсутствие на выбранном участке значительных площадей, занятых коренными лесами;
- нахождение выбранного участка на расстоянии более 300 м от водотоков и водоемов;
- удаленность от аэродромов более 15 км.
Все выбранные участки обозначили на кадастровой карте.
К фрагментам кадастровой карты активисты приложили таблицу с пояснениями.
О реакции губернатора Андрея Травникова или его подчиненных на предложения жителей региона на текущий момент ничего не известно.
Очевидно, что везде потребуются кадастровые работы: межевание, смена категории и прочее, археологические, геологические, гидрогеологические и экологические изыскания.
Наиболее перспективным выглядит расположение участка "Мираж" в Коченевском районе, ближайший населенный пункт - поселок Светлый, входящий в состав Прокудского сельсовета. Участок ровный, лишен растительности, расстояние от границы Новосибирска всего 25 километров, а от федеральной трассы Р-254 "Иртыш" до границ участка всего 400 метров. Запитать мусорный полигон электроэнергией можно от подстанции "Сокол", расстояние до нее 9.4 километра.
Между тем, ряд участков, предложенных, как альтернатива выбранным в рамках "мусорной концессии", может способствовать усилению социального напряжения жителей населенных пунктов, расположенных в относительной близости. То есть, ровно то, чего представители инициативной группы пытаются избежать.
В частности, речь идет об участке "ТЭЦ-6-2". Он расположен в непосредственной близости от участка, выбранного сегодня для размещения Левобережного полигона, и вряд ли устроит жителей Верх-Тулы. Участки, предложенные под Правобережный полигон недалеко от села Лекарственное, могут вызвать возмущение местных жителей, как это было несколько лет назад. Кроме того, участки, обозначенный как "Урочище Викмаковка 1,2" не размежеваны и не имеют кадастрового номера, что создаст дополнительные проблемы в случае выбора их под строительство полигона.
В середине ноября, в ходе встречи с представителями инициативной группы жителей поселка Верх-Тула, выступающих против строительства мусорного полигона в двух километрах от жилых домов, вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка сказал, что решение о выборе этого места было принято еще в 2016 году. И менять его региональное правительство не намерено. "Других вариантов нет", - подчеркнул Семка. Аналогичным образом высказывались и другие чиновники областного правительства, предлагая недовольным самостоятельно найти и предложить новые места для размещения полигонов.
Ранее жители сел, расположенных вблизи места предполагаемого строительства Правобережного полигона, создали интернет-петицию, в которой просят вмешаться в ситуацию Владимира Путина. В ней подчеркивается, "что правительство Новосибирской области и депутатский корпус игнорируют неоднократные обращения жителей сельской местности и делают вид, что не замечают акции протеста против строительства полигона, которые регулярно проходят в регионе".
Два крупных мусорных полигона в Новосибирской области планируют построить в рамках так называемой "мусорной концессии". Ее условия и параметры предполагаемых полигонов были опубликованы региональным правительством в начале октября текущего года.