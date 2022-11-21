В частности, речь идет об участке "ТЭЦ-6-2". Он расположен в непосредственной близости от участка, выбранного сегодня для размещения Левобережного полигона, и вряд ли устроит жителей Верх-Тулы. Участки, предложенные под Правобережный полигон недалеко от села Лекарственное, могут вызвать возмущение местных жителей, как это было несколько лет назад. Кроме того, участки, обозначенный как "Урочище Викмаковка 1,2" не размежеваны и не имеют кадастрового номера, что создаст дополнительные проблемы в случае выбора их под строительство полигона.