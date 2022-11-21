В Новосибирске вырубят 25 деревьев на Михайловской набережной

Вырубку планируют произвести в рамках обустройства территории и «санитарного дня». В частности, будут снесены 25 деревьев, 6 обработают к морозам.
Работы инициировала МАУ «Дирекция городских парков». Они состоятся на законных основаниях.
Напомним, в сквере возле ЛДС в Новосибирске ранее вырубили несколько деревьев под предлогом, что они ветхие. Эта затея встрепенулась общественность, они начали жаловаться в мэрию.
Также несколько дней назад начали сносить аварийные деревья в Нарымском сквере. Одно из них упало в ураган и едва не убило ребенка.