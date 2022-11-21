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В Новосибирске вырубят 25 деревьев на Михайловской набережной

Сегодня, 06:54
Фото: atas.info
25 деревьев законно снесут на Михайловской набережной в Новосибирске
Порядка 25 деревьев снесут в парке «Михайловская набережная» в Новосибирске. Работы продлятся с 21 по 25 ноября, сообщает мэрия.

Вырубку планируют произвести в рамках обустройства территории и «санитарного дня». В частности, будут снесены 25 деревьев, 6 обработают к морозам.

Работы инициировала МАУ «Дирекция городских парков». Они состоятся на законных основаниях.

Напомним, в сквере возле ЛДС в Новосибирске ранее вырубили несколько деревьев под предлогом, что они ветхие. Эта затея встрепенулась общественность, они начали жаловаться в мэрию.

 

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Также несколько дней назад начали сносить аварийные деревья в Нарымском сквере. Одно из них упало в ураган и едва не убило ребенка.

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Город
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