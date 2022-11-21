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В Новосибирской области на этой неделе похолодает до -33 °C

Сегодня, 08:06
Фото: publicdomainpictures.net
Морозный узор на окне
Областное управление МЧС предупредило новосибирцев о 33-градусном морозе на текущей неделе.

“На этой неделе погода будет преимущественно без осадков. Ожидается понижение температуры до -20 градусов в ночное время, а местами похолодает до -33”, - сообщил начальник новосибирского МЧС Виктор Орлов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра в среду днем в НСО прогнозируется до минус 25 градусов. “Яндекс. Погода” прогнозирует до 27 градусов мороза в ночь на воскресенье.

Сегодня энергетики подняли температуру воды в котельных Новосибирска на 27 с приходом морозов.

Вчера в некоторых домах Октябрьского района отключили отопление, неполадку устранили в тот же день.

Отопление вернули в жилые дома в Новосибирске в лютый мороз
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#МЧС#Морозы#Предупреждение
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