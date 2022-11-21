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Вместо завода на Серебренниковской появится многофункциональный центр

Сегодня, 14:47
Фото: 1MI
Стройка

В центре Новосибирска перестроят завод им Коминтерна

Детали архитектурного проекта, реализуемого компанией «Аргентум», сообщает новосибирское издание НГС.

Архитекторы из московского бюро «DBA-GROUP» представили проект президиуму архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска.

Согласно этой информации, к трем корпусам завода добавят две башни высотой в 16 и 17 этажей. Сами здания также будут реконструированы, к ним добавят 3 этажа. Новые сооружения возведут внутри квартала на месте старого административного корпуса.  

Парковку на 600 автомобилей и технические помещения комплекса обещают разместить под землей. На нижних этажах должны располагаться магазины и рестораны, среднюю часть здания займут офисные помещения. На верхних этажах башен планируется открыть отель. Башни вместят в себя SPA-центр, бассейн и кафе.  

Ранее сообщалось о резком повышении спроса на новостройки в Новосибирске.

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#Город#Завод на Серебренниковской#Аргентум#Строительство
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