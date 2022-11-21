Вместо завода на Серебренниковской появится многофункциональный центр

Архитекторы из московского бюро «DBA-GROUP» представили проект президиуму архитектурно-градостроительного совета мэрии Новосибирска.
Согласно этой информации, к трем корпусам завода добавят две башни высотой в 16 и 17 этажей. Сами здания также будут реконструированы, к ним добавят 3 этажа. Новые сооружения возведут внутри квартала на месте старого административного корпуса.
Парковку на 600 автомобилей и технические помещения комплекса обещают разместить под землей. На нижних этажах должны располагаться магазины и рестораны, среднюю часть здания займут офисные помещения. На верхних этажах башен планируется открыть отель. Башни вместят в себя SPA-центр, бассейн и кафе.
Ранее сообщалось о резком повышении спроса на новостройки в Новосибирске.