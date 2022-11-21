atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Воробьев: Подмосковье планирует реализовать 130 проектов импортозамещения

Сегодня, 19:36
Пресс-служба Правительства МО
До конца 2022 года в Московской области будет запущено 21 новое производство по проектам импортозамещения, а к концу 2025 года таких проектов будет реализовано еще 109. При этом объем инвестиций составит почти 150 миллиардов рублей, а в области появится более 15 тысяч новых рабочих мест.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ранее в регионе на сопровождении было 123 проекта, а сегодня их уже 130, при этом их основная часть не на бумаге, а уже реализуется на территориях. Об этом пишет newizv.ru.

 

«Это и налоги, и рабочие места, и, самое главное, технологии, которые приходят в Подмосковье. Считаю эту работу  важной. А от того, как она сопровождается на местах, зависят сроки реализации проектов», — добавил глава Подмосковья. 

 

Как подчеркивается, в этом году уже реализовано 14 проектов. Так, в Балашихе авиационная корпорация «Рубин» наладила производство деталей для взлетно-посадочных устройств самолетов, а акционерное общество «Ретиноиды» начало производить лекарственные и косметические средства, а также фармацевтические субстанции. В Мытищах ОКБ КП запустило линию производства кабеля для судов, эксплуатируемых в экстремальных условиях, а в г. о. Солнечногорск компания «Основной элемент» освоила изготовление ингаляторов и баллончиков с газовой кислородной смесью. 

 

Заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева подчеркнула, что часть проектов реализуется на федеральном уровне, а от Подмосковья в список включены 20 производств. 

 

«Будет новая поддержка инвестпроектов, которую сейчас формирует Минпромторг совместно с ВЭБом. Это только крупные проекты — инвестиции свыше 5 млрд рублей. По ним можно будет получить льготное финансирование до 100 млрд рублей сроком до 15 лет под 1-5%», — добавила она. 

 

В настоящее время в подмосковном регионе работает ряд мер, ориентированных на поддержку проектов импортозамещения: земля за 1 рубль, земля без торгов, промышленная ипотека, льготные займы ФРП РФ и ФРП Московской области, льготные кредиты банков, субсидии на модернизацию оборудования, на лизинг, на возмещение затрат по созданию объектов инженерной инфраструктуры.

#Общество
Подпишитесь
Топ-6 аккаунтов политиков Новосибирска – у кого больше подписчиков "ВКонтакте"
18 ноября 09:27
Погиб в день рождения: военный из Новосибирской области награжден орденом Мужества
Сегодня, 01:28
От кафе «У Джона» до «Багратиона»: кто инкогнито платит долги «Экологии-Новосибирск»
Сегодня, 07:43
В Новосибирске нашли альтернативные участки для мусорных полигонов – изучаем карту
Сегодня, 09:21
После ЛГБТ-скандала в Новосибирске отменили детский спектакль с усатой принцессой
Вчера, 06:10
30-градусные морозы придут в Новосибирск в конце ноября-2022
Сегодня, 02:49