Воробьев: Подмосковье планирует реализовать 130 проектов импортозамещения

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ранее в регионе на сопровождении было 123 проекта, а сегодня их уже 130, при этом их основная часть не на бумаге, а уже реализуется на территориях. Об этом пишет newizv.ru.
«Это и налоги, и рабочие места, и, самое главное, технологии, которые приходят в Подмосковье. Считаю эту работу важной. А от того, как она сопровождается на местах, зависят сроки реализации проектов», — добавил глава Подмосковья.
Как подчеркивается, в этом году уже реализовано 14 проектов. Так, в Балашихе авиационная корпорация «Рубин» наладила производство деталей для взлетно-посадочных устройств самолетов, а акционерное общество «Ретиноиды» начало производить лекарственные и косметические средства, а также фармацевтические субстанции. В Мытищах ОКБ КП запустило линию производства кабеля для судов, эксплуатируемых в экстремальных условиях, а в г. о. Солнечногорск компания «Основной элемент» освоила изготовление ингаляторов и баллончиков с газовой кислородной смесью.
Заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева подчеркнула, что часть проектов реализуется на федеральном уровне, а от Подмосковья в список включены 20 производств.
«Будет новая поддержка инвестпроектов, которую сейчас формирует Минпромторг совместно с ВЭБом. Это только крупные проекты — инвестиции свыше 5 млрд рублей. По ним можно будет получить льготное финансирование до 100 млрд рублей сроком до 15 лет под 1-5%», — добавила она.
В настоящее время в подмосковном регионе работает ряд мер, ориентированных на поддержку проектов импортозамещения: земля за 1 рубль, земля без торгов, промышленная ипотека, льготные займы ФРП РФ и ФРП Московской области, льготные кредиты банков, субсидии на модернизацию оборудования, на лизинг, на возмещение затрат по созданию объектов инженерной инфраструктуры.