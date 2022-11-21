Воробьев: Подмосковье планирует реализовать 130 проектов импортозамещения

Как подчеркивается, в этом году уже реализовано 14 проектов. Так, в Балашихе авиационная корпорация «Рубин» наладила производство деталей для взлетно-посадочных устройств самолетов, а акционерное общество «Ретиноиды» начало производить лекарственные и косметические средства, а также фармацевтические субстанции. В Мытищах ОКБ КП запустило линию производства кабеля для судов, эксплуатируемых в экстремальных условиях, а в г. о. Солнечногорск компания «Основной элемент» освоила изготовление ингаляторов и баллончиков с газовой кислородной смесью.