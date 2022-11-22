Банк «Открытие»: сибиряки доверяют интернет-СМИ и Телеграмму больше, чем телевидению

Идея платного телевидения по-прежнему не близка большинству жителей СФО, Забайкалья и Бурятии. 61% не пользуется и не собирается пользоваться подписками на платные телеканалы. Ещё 11% не пользуются, но планируют делать это. 17% начали пользоваться такими подписками недавно, год-два назад. 11% подписаны на платное телевидение много лет.