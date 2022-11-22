Не жадничайте приятными словами и уже взрослым сыновьям. Хоть они и мужчины, давно выросшие из юношеского возраста, им все равно будет приятно услышать от вас похвалу. Да и каждый взрослый мужчина - в душе еще ребенок. В этот день также принято поздравлять и своих родителей.