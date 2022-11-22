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День сыновей в России 2022: когда и как принято отмечать

Сегодня, 22:01
Фото: 1MI
День сыновей отмечается 22 ноября - на неофициальном уровне
22 ноября-2022 в России неофициально отмечают День сына. Кого принято поздравлять в этот день – в материале Atas.info.

Официальным статусом дата не наделена, но 22 ноября принято поздравлять сыновей. По традиции дети получают поздравления от мам и пап. Родные благодарят за отзывчивость, помощь, защиту и крепкое плечо.

Можно говорить приятные слова внукам и дать важные наставления из уст бабушек и дедушек. Отметим, что мужчины ценят именно памятные сюрпризы, поэтому если хотите сделать близкому человеку приятно, не скупайте полмагазина. Можно напомнить сыну о беззаботном детстве.

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Не жадничайте приятными словами и уже взрослым сыновьям. Хоть они и мужчины, давно выросшие из юношеского возраста, им все равно будет приятно услышать от вас похвалу. Да и каждый взрослый мужчина - в душе еще ребенок.  В этот день также принято поздравлять и своих родителей.

Отметим, что День дочери ежегодно празднуют 25 апреля, День матери – 27 ноября, а День отца в 2023 году выпадает на 15 октября.

 

#2022#Эмилия Губарева
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