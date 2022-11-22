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Эксперт-мошенник, поезд Деда Мороза, смерть в день рождения - итоги дня

Сегодня, 00:00
Фото: wikimedia
Ночной Новосибирск
Журналисты Atas.info собрали главные новости понедельника
День бухгалтера в России – когда правильно отмечать в ноябре 2022
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День бухгалтера в России - какого числа празднуют в ноябре-2022 и почему бухгалтеров поздравляют трижды.

Погиб в день рождения: военный из Новосибирской области награжден орденом Мужества
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Военный из Новосибирской области погиб на специальной военной операции прямо в день своего рождения.

Эксперт ЖКХ надурил новосибирского бизнесмена и похитил почти миллион рублей
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Эксперт управления ЖКХ Новосибирской области похитил миллион рублей у бизнесмена.

Поезд Деда Мороза-2022: билеты в Новосибирске, маршрут и расписание
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Рассказываем о маршруте новогоднего поезда Деда Мороза, праздничной программе и стоимости билетов в материале Atas.info.

От кафе «У Джона» до «Багратиона»: кто инкогнито платит долги «Экологии-Новосибирск»
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Долги «Экологии-Новосибирск» погасят пекари, аптекари, шиномонтажники и воротила финансового рынка.

Более 7 млрд рублей взыскивают с бывшего топ-менеджера новосибирского "Ритейл Центра"
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Специализирующееся на переработке и консервации мяса ООО “Изобилие” пытается взыскать с бывшего арбитражного управляющего ООО “Ритейл Центр” Михаила Емельянова 7,15 млрд рублей убытков
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