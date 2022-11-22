Как проверить жилье перед покупкой на обременение

При покупке жилья это особенно неприятная ситуация, так как речь идет о крупных суммах денег и крыше над головой. Однако существуют способы обойти уловки мошенников и не стать их жертвой. В этом поможет сайт https://reestr.net/, где вы сможете провести все необходимые проверки любой квартиры
Что необходимо проверять при покупке жилья
В первую очередь следует проверить юридическую чистоту сделку. Для этого необходимо изучить документацию. Выписка из ЕГРН позволит вам узнать все необходимые детали, такие как:
Обременению или аресту стоит уделить особой внимание. Так как не редкость, когда собственник пытается обмануть покупателя. Если на квартиру наложены санкции или ведется дело, то такую недвижимость нельзя приобрести и распоряжаться ею. В выписке из Единого Государственного Реестра недвижимости во втором разделе указываются настоящий владелец, штрафы, аресты и иные обременения, если таковые имеются.
Подлинность любых документов, предоставленных собственником, должна подтверждаться нотариусом. Также любые договора о купле-продаже и многие другие регистрируются в Росреестре. Поэтому, если вам утверждают, что в каком-либо документе была ошибка, которую уже исправили, лучше убедиться в этом в официальных источниках и попросить подтверждение.
И, конечно же, не стоит забывать о техпаспорте жилья. В этом документе четко указан план помещения. Сравните его с имеющимся состоянием квартиры, и убедитесь, что незаконных перепланировок не было. Также вы можете снова обратиться к выписке из ЕГРН и убедиться, что данные совпадают. Если вы приобретете недвижимость с перепланировкой, которую не узаконили, то данная процедура ляжет на вас, равно как и штраф.
Проверка недвижимости на reestr.net
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