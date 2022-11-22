Как проверить жилье перед покупкой на обременение

И, конечно же, не стоит забывать о техпаспорте жилья. В этом документе четко указан план помещения. Сравните его с имеющимся состоянием квартиры, и убедитесь, что незаконных перепланировок не было. Также вы можете снова обратиться к выписке из ЕГРН и убедиться, что данные совпадают. Если вы приобретете недвижимость с перепланировкой, которую не узаконили, то данная процедура ляжет на вас, равно как и штраф.