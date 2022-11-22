Андрей Травников – новосибирский губернатор знает свою цветовую гамму, однако иногда ошибается в элементах стиля, рассказывает НГС стилист Юлия Ушакова.
В гардеробе политика преобладают синие, голубые и серые оттенки нарядов. Образ у Травникова гармоничный: внимание к каждой детали (от обуви до прически).
По словам стилиста, чиновники и политики часто отдают предпочтение черным оттенкам в гардеробе. В деловом образе использовать темные вещи ежедневно – не допустимо. Вот и Андрей Травников придерживается этих правил.
Он использует разные цвета в одежде, не выходя за рамки классического стиля. Даже из строгого костюма можно создать ощущение дорогого стиля, главное – внимание к деталям.
Несмотря на продуманный образ, все же губернатор допускает и ошибки. Например, он надевает рубашки с короткими рукавами или иногда отдает предпочтение пиджакам не по фигуре (скорее всего, они не сшиты на заказ).
Андрей Травников не скрывал, что иногда покупает вещи в масс-маркете, в том же магазине «Синар». Еще политик иногда носил короткий галстук, который создавал ощущение юношеского образа.
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