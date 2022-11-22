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Модный губернатор: в Новосибирске стилисты разобрали наряды Андрея Травникова

Сегодня, 05:35
Фото: Сайт правительства НСО
Андрей Травников со вкусом подчеркивает свою седину, знает свой фасон и отдает предпочтение классике

Стилисты разобрали наряды новосибирского губернатора Андрея Травникова

Губернатор Новосибирской области одевается со вкусом: к такому выводу пришли стилисты, которые оценили наряды сибирского политика.

Андрей Травников – новосибирский губернатор знает свою цветовую гамму, однако иногда ошибается в элементах стиля, рассказывает НГС стилист Юлия Ушакова.

В гардеробе политика преобладают синие, голубые и серые оттенки нарядов. Образ у Травникова гармоничный: внимание к каждой детали (от обуви до прически).

Губернатор предпочитает классический стиль, но иногда позволяет себе выйти в рубашке, джинсах и кроссовкахГубернатор предпочитает классический стиль, но иногда позволяет себе выйти в рубашке, джинсах и кроссовках
Губернатор предпочитает классический стиль, но иногда позволяет себе выйти в рубашке, джинсах и кроссовках
Фото: nso.ru

По словам стилиста, чиновники и политики часто отдают предпочтение черным оттенкам в гардеробе. В деловом образе использовать темные вещи ежедневно – не допустимо. Вот и Андрей Травников придерживается этих правил.

Он использует разные цвета в одежде, не выходя за рамки классического стиля. Даже из строгого костюма можно создать ощущение дорогого стиля, главное – внимание к деталям.

Несмотря на продуманный образ, все же губернатор допускает и ошибки. Например, он надевает рубашки с короткими рукавами или иногда отдает предпочтение пиджакам не по фигуре (скорее всего, они не сшиты на заказ).

Андрей Травников не скрывал, что иногда покупает вещи в масс-маркете, в том же магазине «Синар». Еще политик иногда носил короткий галстук, который создавал ощущение юношеского образа.

 

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Также читайте, сколько заработал губернатор Новосибирской области в 2021 году. По данным декларации, у политика доход составил 5 122 562,36 рублей. 

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Травников#Губернатор
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