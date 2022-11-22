Новосибирцев приглашают работать на стройке в Донбассе за 248 тысяч рублей

Работодатели ищут на стройки в ДНР монтажников, арматурщиков, бетонщиков и других специалистов. И им предлагают достойные условия и зарплату от 150 до 248 тысяч рублей.
По данным из объявлений, рабочего официально трудоустроят и предоставят соцпакет. Также полностью оплатят проезд до Донбасса.
Кроме того, строителя обещают обеспечить горячим питанием (завтрак, обед, ужин). Выдадут униформу и комнату в общежитии.
Напомним, 21 октября из Новосибирской области в зону СВО отправились первые эшелоны мобилизованных.