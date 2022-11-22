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Новосибирцев приглашают работать на стройке в Донбассе за 248 тысяч рублей

Сегодня, 08:51
Фото: 1MI
Новосибирцев приглашают работать на стройке в Донбассе за 248 тысяч рублей
Строительные компании зовут жителей Новосибирской области на работу в Донбасс. Вакансии появились на сайте Зарплата.ру.

Работодатели ищут на стройки в ДНР монтажников, арматурщиков, бетонщиков и других специалистов. И им предлагают достойные условия и зарплату от 150 до 248 тысяч рублей. 

По данным из объявлений, рабочего официально трудоустроят и предоставят соцпакет. Также полностью оплатят проезд до Донбасса.

Кроме того, строителя обещают обеспечить горячим питанием (завтрак, обед, ужин). Выдадут униформу и комнату в общежитии.

Напомним, 21 октября из Новосибирской области в зону СВО отправились первые эшелоны мобилизованных.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Стройка#Донбасс#Зарплата
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