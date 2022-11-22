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Полуискусственная елка в центре Новосибирска стоит полтора миллиона рублей

Сегодня, 01:13
Фото: 1MI
Елку украсят снежинками и шарами

В Новосибирске главную елку установят на площади Ленина за 1,6 млн рублей

В Новосибирске скоро начнется установка новогодней елки в центре города, о чем свидетельствует сайт госзакупок.

Из документации следует, что работы по установлению елки начнутся с 24 ноября на площади Ленина. Ранее на госзакупках объявили конкурс на установку. Работы оценили в 1,6 миллиона рублей.

Праздничную елку к Новому году соберут из 1150 искусственных и 500 натуральных веток. На дерево повесят гирлянды, шары, снежинки и фонарики. На макушке дерево украсит красная звезда.

Елки за 500 000 рублей и выше предлагают в магазинах в Новосибирске перед Новым годом
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Работы по возведению елки и ее украшения продлятся до 1 декабря. Итоги конкурса уже подвели. На него подал участие один предприниматель.

Напомним, что в Новосибирске уже продают елки - причем самые дорогие стоят 500 тысяч рублей. Стандартная елка стоит от 5 до 7 тысяч. 

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Елка
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