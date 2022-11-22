Внутри пункты оснащены тепловыми пушками, инструментами для ремонта машин, теплой одеждой, пледами и валенками. Также там можно согреть не только свою машину, но и себя: выпить чай с печеньем.
В мобильном пункте работает телефон. Если возникнет экстренная необходимость, то водителю помогут добраться до ближайшего теплого места и эвакуировать его автомобиль в бокс с теплом.
Как напомнили в ТУАД, водители могут позвонить на единый номер экстренных служб (112) – круглосуточно.
Напомним, что в прошлом году в Новосибирской области на трассе чуть не замерзла семья с ребенком. Их машина сломалась, а рядом был экипаж ГИБДД, который спас семью.