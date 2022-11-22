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Пункты обогрева в лютый мороз открыли на новосибирских трассах

Сегодня, 01:25
Фото: 1MI
Внутри пункта можно выпить чай и воспользоваться инструментами для прогрева авто
Мобильные пункты обогрева установили на трассах в Новосибирской области для автомобилистов, сообщили в Территориальном управлении автомобильных дорог.

Внутри пункты оснащены тепловыми пушками, инструментами для ремонта машин, теплой одеждой, пледами и валенками. Также там можно согреть не только свою машину, но и себя: выпить чай с печеньем. 

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В мобильном пункте работает телефон. Если возникнет экстренная необходимость, то водителю помогут добраться до ближайшего теплого места и эвакуировать его автомобиль в бокс с теплом.

Как напомнили в ТУАД, водители могут позвонить на единый номер экстренных служб (112) – круглосуточно.

Напомним, что в прошлом году в Новосибирской области на трассе чуть не замерзла семья с ребенком. Их машина сломалась, а рядом был экипаж ГИБДД, который спас семью. 

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирская область
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