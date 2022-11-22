Селезень примерз ко льду на водоеме в Новосибирске

Инцидент произошел вчера на улице Дениса Давыдова около 17 часов вечера. Неравнодушный горожанин позвонил в службу спасения, когда увидел селезня в беде.
Он рассказал, что птица примерзла ко льду акватории и не может сдвинуться с места. Но по прибытию специалистов оказалось, что самец сам выбрался из ледяной ловушки. Селезень свободно прогуливался по пруду.
Напомним, спасатели МАСС не впервые спасают из беды животных в Новосибирске. Ранее они доставали из колодцев собак, помогали выбраться кошке, лапы которой застряли в сливе раковины.