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Селезень примерз ко льду на водоеме в Новосибирске

Сегодня, 03:39
Фото: 1MI
Новосибирцы вызывали спасателей на помощь селезню, примерзшему ко льду

Новосибирские спасатели выезжали на помощь к замерзшему на пруду селезню

Жители Калининского района Новосибирска 22 ноября вызывали спасателей на помощь селезню, который лапами примерз ко льду пруда. Об этом написали на своей странице во «ВКонтакте» представители службы МАСС.

Инцидент произошел вчера на улице Дениса Давыдова около 17 часов вечера. Неравнодушный горожанин позвонил в службу спасения, когда увидел селезня в беде.

Он рассказал, что птица примерзла ко льду акватории и не может сдвинуться с места. Но по прибытию специалистов оказалось, что самец сам выбрался из ледяной ловушки. Селезень свободно прогуливался по пруду.  

Напомним, спасатели МАСС не впервые спасают из беды животных в Новосибирске. Ранее они доставали из колодцев собак, помогали выбраться кошке, лапы которой застряли в сливе раковины.

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#Алина Шефер#Новосибирск#Новосибирская область#Общество#Животные#Спасатели
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