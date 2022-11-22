Ветераны и родственники ветеранов ВОВ могут получить единовременную выплату на проезд к местам боевых действий в размере 8 800 руб. для поездок по России, 11000 руб. для поездок по СНГ, 13 200 руб. для поездок за пределы СНГ. Эти выплаты из бюджета Новосибирской области также выросли на 10% в 2023 году по сравнению с 2022 годом.