На 10% вырастут пособия молодым семьям при рождении ребенка, выплаты участникам ВОВ и родственникам ветеранов, предназначенные организации поездок к местам боевых действий Великой отечественной войны.
Молодой считается семья, в которой оба супруга младше 35 лет – при рождении ребенка такой семье полагается 6600 руб. (в 2022 году до повышения было 6000 руб.), 13 200 руб. при рождении второго и 19 800 руб. при рождении третьего и последующих детей. Если детей воспитывает один родитель, младше 35 лет, выплаты полагаются ему.
Ветераны и родственники ветеранов ВОВ могут получить единовременную выплату на проезд к местам боевых действий в размере 8 800 руб. для поездок по России, 11000 руб. для поездок по СНГ, 13 200 руб. для поездок за пределы СНГ. Эти выплаты из бюджета Новосибирской области также выросли на 10% в 2023 году по сравнению с 2022 годом.
Новым в распределении бюджетных средств в 2023 году станет то, что на повышение зарплаты бюджетников Новосибирску и Новосибирской области будет выделены финансовые дотации. Ранее оба региона были недотационными.