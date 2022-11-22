atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стало известно, сколько потратят на социалку в Новосибирской области в 2023 году

Сегодня, 08:22
Фото: Flickr
В Новосибирской области в 2023 году увеличат на 10% ряд социальных пособий

В бюджете 2023 Новосибирской области заложено более 50 млрд руб на выплаты и пособия

Более 50 млрд рублей предусмотрено в бюджете на 2023 год в Новосибирской области. Рассматривается проект закона об индексации на 10% пособий молодым семьям по рождении ребенка и выплат на организацию поездок к местам боевых действий для ветеранов. Область получит дотации на рост зарплат бюджетников.

На 10% вырастут пособия молодым семьям при рождении ребенка, выплаты участникам ВОВ и родственникам ветеранов, предназначенные организации поездок к местам боевых действий Великой отечественной войны.

Молодой считается семья, в которой оба супруга младше 35 лет – при рождении ребенка такой семье полагается 6600 руб. (в 2022 году до повышения было 6000 руб.), 13 200 руб. при рождении второго и 19 800 руб. при рождении третьего и последующих детей. Если детей воспитывает один родитель, младше 35 лет, выплаты полагаются ему.

Ветераны и родственники ветеранов ВОВ могут получить единовременную выплату на проезд к местам боевых действий в размере 8 800 руб. для поездок по России, 11000 руб. для поездок по СНГ, 13 200 руб. для поездок за пределы СНГ. Эти выплаты из бюджета Новосибирской области также выросли на 10% в 2023 году по сравнению с 2022 годом.

Новым в распределении бюджетных средств в 2023 году станет то, что на повышение зарплаты бюджетников Новосибирску и Новосибирской области будет выделены финансовые дотации. Ранее оба региона были недотационными.

#Ольга Храмушкина#Общество#Выплаты#Новосибирск#Новосибирская область#Индексация#Дети#Пособие#Бюджет
Подпишитесь
От кафе «У Джона» до «Багратиона»: кто инкогнито платит долги «Экологии-Новосибирск»
Вчера, 07:43
Жесть: стал известен прогноз погоды в новогоднюю ночь-2023 в Новосибирске
Сегодня, 02:48
Модный губернатор: в Новосибирске стилисты разобрали наряды Андрея Травникова
Сегодня, 05:35
В Новосибирске нашли альтернативные участки для мусорных полигонов – изучаем карту
Вчера, 09:21
В Бердске угнали роковую иномарку, из-за которой убили мать двоих детей
Сегодня, 06:15
Мэрия проиграла Маилу Гезалову суд о «бизнес-муравейнике» вместо остановки
Сегодня, 04:18