Иск к санаторию «Сибиряк» с требованием снести незаконное здание общепита подал прокурор Бердска в 2021 году. Он аргументировал это тем, что по договору аренды земельного участка никто не имел право возводить на нём объекты. Можно только благоустраивать скверы и парки.
Согласно данным из картотеки дела, в сентябре того же года суд согласился с доводами прокурора и огласил – «снести трактир и аннулировать записи о нем в ЕГРН». С этим решением владелец ресторана не согласился и подал апелляционную жалобу.
В 2022 году снова трактир «Лисья нора» посетили эксперты. Они установили, что постройка нелегальная. К тому же, находится у леса, что нарушает противопожарные нормы.
Так в ноябре суд апелляционной инстанции оставил без изменений решение городского Новосибирского суда. Владельца призвали снести трактир в течение шести месяцев.