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Трактир «Лисья нора» снесут через полгода под Новосибирском

Сегодня, 09:59
Фото: Вадим Чилик/2ГИС
Ресторан «Лисья нора» у санатория в Бердске Новосибирской области снесут
Ресторан «Лисья нора» у санатория в Бердске Новосибирской области снесут по решению суда. Владелец самовольной постройки проиграл апелляцию.

Иск к санаторию «Сибиряк» с требованием снести незаконное здание общепита подал прокурор Бердска в 2021 году. Он аргументировал это тем, что по договору аренды земельного участка никто не имел право возводить на нём объекты. Можно только благоустраивать скверы и парки.

Согласно данным из картотеки дела, в сентябре того же года суд согласился с доводами прокурора и огласил – «снести трактир и аннулировать записи о нем в ЕГРН». С этим решением владелец ресторана не согласился и подал апелляционную жалобу.

В 2022 году снова трактир «Лисья нора» посетили эксперты. Они установили, что постройка нелегальная. К тому же, находится у леса, что нарушает противопожарные нормы.

Так в ноябре суд апелляционной инстанции оставил без изменений решение городского Новосибирского суда. Владельца призвали снести трактир в течение шести месяцев.

Прокуратура потребовала снести трактир «Лисья нора» в бердском санатории «Сибиряк»
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#Алина Шефер#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Ресторан#Суд#Снос
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