Изменения в правила перевозок по ж/д утвердило Министерство транспорта России, пишет РИА Новости. С 1 сентября следующего года пассажиры на верхних полках получат дополнительные права.
Раньше приходилось договариваться с соседом, чтобы сесть на его место и пообедать. Теперь же Минтранс ввел правила, разрешающие есть в определенные часы, даже если сосед против:
Проводник может потребовать освободить место у столика на нижней полке в поездах дальнего следования.
Напомним, что 24 ноября в Новосибирск приедет поезд Деда Мороза, путешествующий по всей России. Яркая программа для детей - платная. Стоимость билетов для детей от 6 до 13 лет 1950 рублей, а для детей от 3 до 6 лет с сопровождением взрослых - 2450 рублей.