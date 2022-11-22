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В 2023 году: в поездах пассажирам верхних полок разрешат есть на нижних – законно

Сегодня, 04:38
Фото: 1MI
Пассажир с нижней полки обязан уступить место соседу с верхней

В Новосибирске пассажиры верхних полок в поездах смогут законно есть на нижних

С сентября 2023 года в российских поездах (в том числе и в Новосибирске) действует новое правило перевозок пассажиров: пассажиры, купившие билет на верхние полки, могут есть пищу на нижней, не договариваясь с соседом снизу.

Изменения в правила перевозок по ж/д утвердило Министерство транспорта России, пишет РИА Новости. С 1 сентября следующего года пассажиры на верхних полках получат дополнительные права.

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Раньше приходилось договариваться с соседом, чтобы сесть на его место и пообедать. Теперь же Минтранс ввел правила, разрешающие есть в определенные часы, даже если сосед против:

  • Утром с 7:00 до 10:00;
  • В обед с 12:00 до 15:00 (не более часа);
  • Вечером с 19:00 до 21:00 (не более 30 минут).

Проводник может потребовать освободить место у столика на нижней полке в поездах дальнего следования.

Напомним, что 24 ноября в Новосибирск приедет поезд Деда Мороза, путешествующий по всей России. Яркая программа для детей - платная. Стоимость билетов для детей от 6 до 13 лет 1950 рублей, а для детей от 3 до 6 лет с сопровождением взрослых - 2450 рублей.

#Транспорт#Новосибирск#Эмилия Губарева
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