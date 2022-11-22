Напомним, что 24 ноября в Новосибирск приедет поезд Деда Мороза, путешествующий по всей России. Яркая программа для детей - платная. Стоимость билетов для детей от 6 до 13 лет 1950 рублей, а для детей от 3 до 6 лет с сопровождением взрослых - 2450 рублей.