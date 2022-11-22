В Новосибирске спасатели в один день обнаружили бездыханные тела двух пенсионерок

Posted 22 ноября 2022, 08:47
Published 22 ноября 2022, 08:47
Modified 2 декабря 2022, 09:14
Updated 2 декабря 2022, 09:14
Первый вызов поступил вчера в 8.30. Тревогу забили родственники 67-летней женщины, которая не отвечала на телефонные звонки и не открывала дверь. Экипаж спасателей незамедлительно отправился на выезд в Октябрьский район, вскрыл квартиру и обнаружил там пенсионерку без признаков жизни.
Второй сигнал поступил вечером. Спасатели выехали на улицу Тургенева и в запертой квартире обнаружили ещё один женский труп. 84-летней жительницы Новосибирска также не выходила на связь и не открывала родственникам дверь.
Ранее за два дня 27 человек получили травмы из-за гололеда в Новосибирске.