В Новосибирске спасатели в один день обнаружили бездыханные тела двух пенсионерок

Женщины 67 и 84 лет были найдены в запертых квартирах - сотрудники аварийно-спасательной группы передали их родственникам и сотрудникам правоохранительных служб для дальнейшего разбирательства.

Первый вызов поступил вчера в 8.30. Тревогу забили родственники 67-летней женщины, которая не отвечала на телефонные звонки и не открывала дверь. Экипаж спасателей незамедлительно отправился на выезд в Октябрьский район, вскрыл квартиру и обнаружил там пенсионерку без признаков жизни. Второй сигнал поступил вечером. Спасатели выехали на улицу Тургенева и в запертой квартире обнаружили ещё один женский труп. 84-летней жительницы Новосибирска также не выходила на связь и не открывала родственникам дверь. Ранее за два дня 27 человек получили травмы из-за гололеда в Новосибирске. Читайте также: На "России 1" покажут сюжет о новосибирском десантнике Трое сибиряков отравились ботулотоксином, съев узбекскую кукурузу