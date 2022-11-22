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В Сахалинской области приглашают всех желающих стать добровольными защитниками Родины

Сегодня, 06:43
Фото: 1MI
В регионе приняты целый ряд мер социальных гарантий для воинов и их семей

Сегодня тысячи жителей России выполняют важную миссию — сражаются за свободу и независимость своей Родины, за русский мир, за безопасность и будущее своих детей.

Вступить в ряды доблестных защитников Отечества приглашают и в Сахалинской области. В островном регионе идёт набор желающих пойти на службу по контракту в вооружённых силах Российской Федерации. В области  уже немало человек подали заявки на службу по контракту.

Стать добровольцем могут граждане старше 18 лет, которые не получили повестку в рамках частичной мобилизации, но считают, что могут и готовы защищать своё Отечество. И они приходят в военкомат не по повестке, как мобилизованные, а по своей воле, желая выполнить свою конституционную обязанность и отдать долг Отечеству.

Военная служба по контракту — это престижная высокооплачиваемая работа. Предусмотрены и целый ряд мер социальные гарантий для воинов и их семей — федерльных и региональных.

Гарантии от Минобороны РФ — это:

— ежемесячное денежное довольствие: до 400 000 руб. (в зависимости от стажа, званий, категорий);

— единовременная выплата 195 000 руб.;

— компенсация найма жилья;

— бесплатный проезд 1 раз в год к месту отдыха до любой точки РФ, в т. ч. одному члену семьи;

— до 75 дней отпуска;

— ранний выход на пенсию;

— санаторно-курортное обеспечение;

— ежемесячная выплата 5 тыс. руб. с индексацией пожизненно.

Дополнительные гарантии от Сахалинской области:

— единовременная выплата — 300 000 руб.;

— гарантированное трудоустройство после окончание контракта;

— гарантированное трудоустройство супруги;

— устройство детей вне очереди в детский сад, школу, спортивные секции;

— бесплатная высококачественная медицина для всех членов семьи;

— оплата переезда на территорию Сахалинской области (при необходимости).
 Больше подробностей можно узнать, зайдя по ссылке: https://службапоконтракту.рф/ или позвонив по телефону: 8(4242)311-414. Звонки принимают круглосуточно.

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