Валерий Лимаренко: Мы не бросим людей в беде

На сегодня, как сообщает портал Sakh.online, ключи от квартир вручили уже шести семьям из дома, где обрушился первый подъезд. Ещё две семьи получат жильё 1 декабря — квартиры определены из муниципального фонда, и к этому сроку освободятся. Сейчас они проживают у родственников в хороших условиях и готовы немного подождать. Также ключи получила семья из сгоревшего дома. Для ещё семи семей погорельцев продолжается поиск подходящих вариантов.