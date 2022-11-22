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Валерий Лимаренко: Мы выполняем задачи по переселению граждан из аварийных домов

Сегодня, 14:09
Фото: пресс-службы правительства Сахалинской области
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В Сахалинской области продолжается программа по переселению граждан из аварийного жилья, рассчитанная на 2021–2026 годы. Так, на Шикотане в селе Малокурильском сдан трёхэтажный дом, квартиры в котором курильчане получили взамен аварийных.

Здание строили с учётом местных условий. Шикотан находится в сейсмоопасной зоне, поэтому дом возводился по технологии, рассчитанной на подземные толчки силой до 9 баллов. Также выполнено усиленное покрытие фасада, которое способно выдержать сильный ветер — привычное явление для островов.

Новый дом в Малокурильском стал четвёртой новостройкой за последние два года, плюс достраивают ещё два дома на 28 и 24 квартиры. Ключи от квартир получат переселенцы из «авариек». Пять домов для этих целей возводят на Шикотане в Крабозаводском. Помимо того, летом новоселье отметили 12 семей на Кунашире.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко поставил задачу — в ближайшие годы решить квартирный вопрос для жителей аварийных домов на Сахалине и Курилах. На сегодня островной регион является одним из лидеров по переселению людей из ветхого жилья в благоустроенные квартиры. Портал Sakh.online приводит статистику: в 2020 году в островном регионе завершили расселение аварийного жилья, признанного таковым до 2017 года. Губернатор островной области добился дополнительного финансирования из федерального центра на реализацию новой региональной программы расселения, рассчитанной на 2021–2026 годы. В  2021 году жилищные условия улучшили около 4 тыс. человек. В этом году планируется расселить почти 6 тыс. человек. Недавно Сахалинская область получила 8,3 млрд рублей на расселение аварийного жилья.

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