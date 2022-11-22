Воробьев: Подмосковный птицеводческий комплекс СГЦ «Смена» заработает уже весной

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил конкурентоспособность материала, который будут производить со следующего года в комплексе. Это обусловлено тем, что не нужно будет тратиться на логистику, как это было при импорте европейской продукции. Особое внимание Воробьев обратил на важность подготовки кадров — сюда должны приходить молодые ученые и реализовывать знания и навыки, полученные в вузах. Эти вопросы уже обсуждались с сельскохозяйственным ведомством. По словам губернатора, необходимо создать своего рода сплав науки и производственников.