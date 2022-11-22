Воробьев: Подмосковный птицеводческий комплекс СГЦ «Смена» заработает уже весной

Сегодня прошла видеоконференция с российским президентом, в ходе которой обсуждались вопросы, связанные с развитием животноводческого сектора, а также пищевой и перерабатывающей промышленности, информирует издание newizv.ru.
В рамках обсуждения Путин отметил, что это направление связано с обеспечением продовольственного и научно-технологического суверенитета РФ. По словам главы государства, развитие данных отраслей позволит достичь устойчивости отечественного рынка и наполнить его доступными и качественными продовольственными товарами.
1 июня 2022 года является официальной датой начала проекта. Первый камень в основание комплекса заложили глава Подмосковья Андрей Воробьев и глава Министерства сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Известно, что объем капиталовложений в реализацию проекта составил пять миллиардов рублей.
В рамках комплекса создадут площадку, предназначенную для выращивания ремонтного молодняка селекционной птицы. Здесь будет построена птицеферма с 8 птичниками и 96 000 птице-местами. Отдельные площадки будут созданы и для содержания взрослого селекционного стада, в том числе 2 птицефермы, 12 птичников и 84 000 птицемест. В комплексе предусмотрен инкубаторий. Его мощность составит не менее 26 миллионов инкубационных яиц ежегодно.
Более 50 процентов центра уже построено. Сейчас идут работы по строительству основных зданий и помещений, а также санитарных барьеров. Ко всем пяти объектам проводят электричество и газ. Обустраиваются и три подъездные дороги к комплексу. Их общая протяженность составляет четыре километра. Центр будут запускать постепенно. Первый этап намечен на весну 2023 года.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил конкурентоспособность материала, который будут производить со следующего года в комплексе. Это обусловлено тем, что не нужно будет тратиться на логистику, как это было при импорте европейской продукции. Особое внимание Воробьев обратил на важность подготовки кадров — сюда должны приходить молодые ученые и реализовывать знания и навыки, полученные в вузах. Эти вопросы уже обсуждались с сельскохозяйственным ведомством. По словам губернатора, необходимо создать своего рода сплав науки и производственников.
В новом центре будет производиться 1,3 миллиона цыплят-прародителей в год. Известно, что Российская Федерация на 98 процентов зависит от импорта яйца, а также суточных цыплят для формирования племенного поголовья. Благодаря производству продукции в комплексе «Смена» Россия сможет уйти от необходимости импортных поставок, а с 2025 года страна уже сможет экспортировать племенную продукцию.