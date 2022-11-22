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Жесть: стал известен прогноз погоды в новогоднюю ночь-2023 в Новосибирске

Сегодня, 02:48
Фото: 1MI
синоптики обещают морозы

В Новосибирске в новогоднюю ночь будет мороз до -36 градусов

40 дней осталось до Нового года. Погодные сервисы уже составили предварительный прогноз в новогоднюю ночь в Новосибирске: рассказываем, чего ожидать.

Сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует в ночь с 31 на 1 января – 11 градусов тепла. Дневная температура воздуха будет варьироваться в пределах -12. А вот 1 января станет чуть холоднее – до -16 градусов.

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Сайт «Метеовести» обещает днем 31 декабря -27, а ночью столбик термометра покажет -36 мороза. Такая погода сохранится с 1 по 5 января. Иногда по ночам температуры могут достигать -40 градусов.

Погодный сервис «Погода.mail» заявляет о не очень холодной новогодней ночи. Так, днем 31 декабря будет -15, а ночью -18. Средняя температура в праздничные дни составит -15...-16 днем и -20…-22 ночью.

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Напомним, что на новосибирских трассах открылись бесплатные пункты отогрева автомобиля. Водители могут погреться сами и воспользоваться необходимыми инструментами для отогрева машины.

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Погода
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