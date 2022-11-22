Сервис «Яндекс. Погода» прогнозирует в ночь с 31 на 1 января – 11 градусов тепла. Дневная температура воздуха будет варьироваться в пределах -12. А вот 1 января станет чуть холоднее – до -16 градусов.
Сайт «Метеовести» обещает днем 31 декабря -27, а ночью столбик термометра покажет -36 мороза. Такая погода сохранится с 1 по 5 января. Иногда по ночам температуры могут достигать -40 градусов.
Погодный сервис «Погода.mail» заявляет о не очень холодной новогодней ночи. Так, днем 31 декабря будет -15, а ночью -18. Средняя температура в праздничные дни составит -15...-16 днем и -20…-22 ночью.
Напомним, что на новосибирских трассах открылись бесплатные пункты отогрева автомобиля. Водители могут погреться сами и воспользоваться необходимыми инструментами для отогрева машины.