atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Бывшего полицейского обвинил в избиении таксист в Новосибирске

Сегодня, 01:58
Фото: 1MI
Таксист третий год судится с экс-полицейским, который его избил в Новосибирске
Таксист третий год судится с экс-полицейским, который его избил до частичной потери зрения в Новосибирске. Мужчина рассказал в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте», что до сих пор не получил компенсацию.
Сюжет
Драка

По словам бывшего водителя такси «Везёт», инцидент произошел вечером 28 сентября 2019 года. Он принял заказ отвести пассажиров в район ОбьГЭС. В его автомобиль «Хонда» сели подвыпившие мужчина и женщина.

В пути они сначала пожаловались, что сумма за поездку выросла на 5 рублей. Потом им не понравилось, что таксист свернул к заправке.  

«Пассажиры начали оскорблять меня и не доезжая до АЗС, я позвонил оператору, хотел завершить поездку. Однако после я продолжил движение, и в мою сторону понеслись угрозы, а потом я получил удар в левый глаз», - рассказал таксист.

Он добавил, что пассажиры на этом не остановились. Мужчина начал бить его со всей силы по голове, не давал выйти из автомобиля и посигналить. На место сотрудники заправки вызвали полицию. И прямо при них агрессор продолжил его избивать.

«Он заявил, что бывший сотрудник МВД. Сказал, что ему за это ничего не будет. А у меня отслоилась сетчатка левого глаза, пережил две сложных операции, которые не помогли, я ослеп на один глаз».

Таксист судится с нападавшим уже третий год и безрезультатно. В суде отмечают, что ему причинен средний вред здоровью. Он до сих пор не получил компенсацию.

#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Полицейский#Драка#Такси
Подпишитесь
Высотка и 430 квартир вместо «Универсама»: как мэрия продавливает перезонирование
Сегодня, 03:02
Жесть: стал известен прогноз погоды в новогоднюю ночь-2023 в Новосибирске
Вчера, 02:48
Модный губернатор: в Новосибирске стилисты разобрали наряды Андрея Травникова
Вчера, 05:35
Какие дороги и почему могут снести у нового ЛДС в Новосибирске – дело Мысика
Сегодня, 02:35
В Бердске угнали роковую иномарку, из-за которой убили мать двоих детей
Вчера, 06:15
Мэрия проиграла Маилу Гезалову суд о «бизнес-муравейнике» вместо остановки
Вчера, 04:18