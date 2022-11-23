Бывшего полицейского обвинил в избиении таксист в Новосибирске

По словам бывшего водителя такси «Везёт», инцидент произошел вечером 28 сентября 2019 года. Он принял заказ отвести пассажиров в район ОбьГЭС. В его автомобиль «Хонда» сели подвыпившие мужчина и женщина.
В пути они сначала пожаловались, что сумма за поездку выросла на 5 рублей. Потом им не понравилось, что таксист свернул к заправке.
«Пассажиры начали оскорблять меня и не доезжая до АЗС, я позвонил оператору, хотел завершить поездку. Однако после я продолжил движение, и в мою сторону понеслись угрозы, а потом я получил удар в левый глаз», - рассказал таксист.
Он добавил, что пассажиры на этом не остановились. Мужчина начал бить его со всей силы по голове, не давал выйти из автомобиля и посигналить. На место сотрудники заправки вызвали полицию. И прямо при них агрессор продолжил его избивать.
«Он заявил, что бывший сотрудник МВД. Сказал, что ему за это ничего не будет. А у меня отслоилась сетчатка левого глаза, пережил две сложных операции, которые не помогли, я ослеп на один глаз».
Таксист судится с нападавшим уже третий год и безрезультатно. В суде отмечают, что ему причинен средний вред здоровью. Он до сих пор не получил компенсацию.