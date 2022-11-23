Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал премию «Мы рядом. Доброе дело»

Воробьев сообщил, что заявки на соискание премии можно подавать всем желающим жителям области в возрасте от 18 лет, у которых есть гражданство РФ и регистрация в Подмосковье. Заявки нужно отправить в течение семи дней с начала их приема. Стартовала кампания во вторник, 22 ноября, пишет newizv.ru.
«Мы решили, что будет правильно посвятить нашу традиционную премию теме СВО, - проинформировал Воробьев. - В этом году все заявки будем принимать в одной единственной категории – «Доброе дело». Определим 120 победителей – каждый получит премию по 500 тысяч рублей».
В жюри вошли ведущий кардиохирург России Лео Бокерия, журналист Андрей Медведев, главред телеканала RT Маргарита Симоньян, народный артист России Николай Басков, народный артист России, саксофонист Игорь Бутман, а также гимнаст, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Никита Нагорный.
Свою кандидатуру можно выдвинуть самостоятельно или при поддержке заявителей - родственников, законных представителей, руководителей компаний, группы лиц, в составе которой не менее пяти человек.
Участников губернаторского проекта оценивают по следующим критериям: личный вклад в военную спецоперацию и его значимость для региона или всего государства. Максимальное число лауреатов - 120. Размер премии – 500 тысяч рублей. Призовой фонд в 2022 году достиг отметки в 60 миллионов рублей.
Премию «Мы рядом. Доброе дело» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев учредил еще в 2013 году. Ее лауреатами стали с того времени уже свыше 13 тысяч активных жителей региона. Реализовано очень много значимых инициатив, с которыми выступили граждане.
Этапы губернаторской премии, ее сроки и условия участия можно найти на страницах официального портала.