Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал премию «Мы рядом. Доброе дело»

Воробьев сообщил, что заявки на соискание премии можно подавать всем желающим жителям области в возрасте от 18 лет, у которых есть гражданство РФ и регистрация в Подмосковье. Заявки нужно отправить в течение семи дней с начала их приема. Стартовала кампания во вторник, 22 ноября, пишет newizv.ru.