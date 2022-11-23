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Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев анонсировал премию «Мы рядом. Доброе дело»

Сегодня, 07:59
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил старт приема заявок на премию «Мы рядом. Доброе дело». В 2022 году решено было отмечать премией жителей Московской области, которые принимают активное участие в спецоперации, сражаясь на передовой или обеспечивая победу в тылу, военкоров и волонтеров.

Воробьев сообщил, что заявки на соискание премии можно подавать всем желающим жителям области в возрасте от 18 лет, у которых есть гражданство РФ и регистрация в Подмосковье. Заявки нужно отправить в течение семи дней с начала их приема. Стартовала кампания во вторник, 22 ноября, пишет newizv.ru.

«Мы решили, что будет правильно посвятить нашу традиционную премию теме СВО, - проинформировал Воробьев. - В этом году все заявки будем принимать в одной единственной категории – «Доброе дело». Определим 120 победителей – каждый получит премию по 500 тысяч рублей».

В жюри вошли ведущий кардиохирург России Лео Бокерия, журналист Андрей Медведев, главред телеканала RT Маргарита Симоньян, народный артист России Николай Басков, народный артист России, саксофонист Игорь Бутман, а также гимнаст, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира Никита Нагорный.

Свою кандидатуру можно выдвинуть самостоятельно или при поддержке заявителей - родственников, законных представителей, руководителей компаний, группы лиц, в составе которой не менее пяти человек.

Участников губернаторского проекта оценивают по следующим критериям: личный вклад в военную спецоперацию и его значимость для региона или всего государства. Максимальное число лауреатов -  120. Размер премии – 500 тысяч рублей. Призовой фонд в 2022 году достиг отметки в 60 миллионов рублей.

Премию «Мы рядом. Доброе дело» губернатор Подмосковья Андрей Воробьев учредил еще в 2013 году. Ее лауреатами стали с того времени уже свыше 13 тысяч активных жителей региона. Реализовано очень много значимых инициатив, с которыми выступили граждане.

Этапы губернаторской премии, ее сроки и условия участия можно найти на страницах официального портала.

#Светлана Павлова
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