atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Как изменятся цены на такси в Новосибирске и других городах Сибири

Сегодня, 11:30
Фото: pxhere.com
В регионе скорректировали тарифы на поездки.

Решение об изменении тарифов было принято по результатам обсуждения с главными таксопарками, логистическими партнерами и Яндексом. Благодаря корректировке партнеры смогут улучшить экономику поездок и компенсировать часть расходов на обслуживание автомобилей.

Изменение тарифов будет плавным, что обеспечит стабильный спрос на поездки, позволит сохранить количество заказов и уровень заработка водителей такси. 

Если раньше поездка в Новосибирске на расстояние 7 километров длительностью 16 минут стоила порядка 166 рублей, то после изменений — на девять рублей больше.

В Академгородке ситуация схожая: базовая стоимость поездки на расстояние пять километров длительностью 11 минут раньше стоила около 123 рублей, а сейчас такая поездка обойдется в 130 рублей.

Тарифы скорректированы также в Томске и Барнауле. Так, раньше в Томске  поездка в классе эконом на расстояние восемь километров длительностью 16 минут стоила около 157 рублей, а теперь цена составит 164 рубля. В Барнауле раньше за поездку на расстояние шесть километров длительностью 13 минут пассажир платил порядка 131 рубля, а после корректировки будет платить около 140 рублей.

Помимо этого, изменение тарифов поможет привлечь больше водителей. Следовательно, во время высокого спроса повышающий коэффициент будет срабатывать намного реже.

 

#Светлана Павлова
Подпишитесь
Высотка и 430 квартир вместо «Универсама»: как мэрия продавливает перезонирование
Сегодня, 03:02
Тарифы ЖКХ взлетели в Новосибирской области: как придется платить с 1 декабря
Вчера, 08:43
Модный губернатор: в Новосибирске стилисты разобрали наряды Андрея Травникова
Вчера, 05:35
Какие дороги и почему могут снести у нового ЛДС в Новосибирске – дело Мысика
Сегодня, 02:35
Очередной храм вместо зеленой зоны построят в Новосибирске
Сегодня, 10:33
Подробности ДТП на ЗСЖД под Новосибирском: поезд разрезал КамАЗ с 46-летним водителем
Сегодня, 09:01