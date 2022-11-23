Как изменятся цены на такси в Новосибирске и других городах Сибири

Тарифы скорректированы также в Томске и Барнауле. Так, раньше в Томске поездка в классе эконом на расстояние восемь километров длительностью 16 минут стоила около 157 рублей, а теперь цена составит 164 рубля. В Барнауле раньше за поездку на расстояние шесть километров длительностью 13 минут пассажир платил порядка 131 рубля, а после корректировки будет платить около 140 рублей.