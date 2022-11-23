Как изменятся цены на такси в Новосибирске и других городах Сибири

Решение об изменении тарифов было принято по результатам обсуждения с главными таксопарками, логистическими партнерами и Яндексом. Благодаря корректировке партнеры смогут улучшить экономику поездок и компенсировать часть расходов на обслуживание автомобилей.
Изменение тарифов будет плавным, что обеспечит стабильный спрос на поездки, позволит сохранить количество заказов и уровень заработка водителей такси.
Если раньше поездка в Новосибирске на расстояние 7 километров длительностью 16 минут стоила порядка 166 рублей, то после изменений — на девять рублей больше.
В Академгородке ситуация схожая: базовая стоимость поездки на расстояние пять километров длительностью 11 минут раньше стоила около 123 рублей, а сейчас такая поездка обойдется в 130 рублей.
Тарифы скорректированы также в Томске и Барнауле. Так, раньше в Томске поездка в классе эконом на расстояние восемь километров длительностью 16 минут стоила около 157 рублей, а теперь цена составит 164 рубля. В Барнауле раньше за поездку на расстояние шесть километров длительностью 13 минут пассажир платил порядка 131 рубля, а после корректировки будет платить около 140 рублей.
Помимо этого, изменение тарифов поможет привлечь больше водителей. Следовательно, во время высокого спроса повышающий коэффициент будет срабатывать намного реже.