Как украсят Театральный сквер в Новосибирске к Новому году – на что выделят 2,2 млн

Мэрия города с 22 ноября ищет подрядчика на ледовое оформление сквера у НОВАТа в рамках проекта «Новогодняя столица России-2023». Победитель закупок должен со 2 декабря приступить к украшению территории.
«Необходимо построить ледяную ограду с подсветкой, восемь скульптур изо льда вокруг клумбы у тетра оперы и балета. Также украсить лавочки – всё в едином стиле», - отмечается в контракте.
Дизайн-проект подрядчик должен предоставить городским властям на утверждение до 24 ноября. На все работы выделят 2 282 866,66 руб. – их нужно завершить до 22 декабря.
Напомним, ранее в Новосибирске отказались от скандального катка у оперного. Вместо него главную площадь мегаполиса украсят ледяными скульптурами и гирляндами, а каток появится на Михайловской набережной - он будет самым длинным в России.