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Как украсят Театральный сквер в Новосибирске к Новому году – на что выделят 2,2 млн

Сегодня, 03:21
Фото: 1MI
Театральный сквер в центре Новосибирска украсят к Новому году за 2,2 млн рублей

В Новосибирске на ледовое оформление сквера у НОВАТа потратят 2,2 млн рублей

Театральный сквер в центре Новосибирска украсят к Новому году за 2,2 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Мэрия города с 22 ноября ищет подрядчика на ледовое оформление сквера у НОВАТа в рамках проекта «Новогодняя столица России-2023». Победитель закупок должен со 2 декабря приступить к украшению территории.

«Необходимо построить ледяную ограду с подсветкой, восемь скульптур изо льда вокруг клумбы у тетра оперы и балета. Также украсить лавочки – всё в едином стиле», - отмечается в контракте.

Дизайн-проект подрядчик должен предоставить городским властям на утверждение до 24 ноября. На все работы выделят 2 282 866,66 руб. – их нужно завершить до 22 декабря.

Напомним, ранее в Новосибирске отказались от скандального катка у оперного. Вместо него главную площадь мегаполиса украсят ледяными скульптурами и гирляндами, а каток появится на Михайловской набережной - он будет самым длинным в России.

 

Самый длинный каток в придачу к катку-фаллосу зальют в Новосибирске на Новый год-2023
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#Алина Шефер#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Новый год#Контракт
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