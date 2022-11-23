Какие дороги и почему могут снести у нового ЛДС в Новосибирске – дело Мысика

Posted 23 ноября 2022, 02:35
Published 23 ноября 2022, 02:35
Modified 23 ноября 2022, 02:37
Updated 23 ноября 2022, 02:37
Следователи выявили, что с сентября 2019 года по декабрь 2021 года МП по поручению руководителя добывало песок из карьера реки Обь. Этот природный ресурс стал материалом при возведении дорог к новому ледовому дворцу спорта.
Некачественная насыпь, по мнению экспертов, говорит о нарушениях критерий дорожной безопасности. Ущерб от этого составил более 340 млн рублей.
Устранить их поможет только снос возведенных «МЕТРО МиР» дорог. Ситуация может обернуться повышением стоимости проекта и сроками его сдачи.
Сейчас Мысик находится под следствием. Ранее его супруга рассказала журналистам о том, как ему живется в СИЗО.