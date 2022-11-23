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Posted 23 ноября 2022, 02:35

Published 23 ноября 2022, 02:35

Modified 23 ноября 2022, 02:37

Updated 23 ноября 2022, 02:37

Какие дороги и почему могут снести у нового ЛДС в Новосибирске – дело Мысика

23 ноября 2022, 02:35

В Новосибирске рассказали, какие дороги могут снести после скандала с «МЕТРО МиР»

Сюжет
Дело Мысика: задержание и обыски
Дороги к новому ЛДС в Новосибирске могут попасть под снос после скандала с «МЕТРО МиР». Директора предприятия Александра Мысика отправили в СИЗО, когда выяснилось, что при строительстве дорог использовался песок с Оби.

Следователи выявили, что с сентября 2019 года по декабрь 2021 года МП по поручению руководителя добывало песок из карьера реки Обь. Этот природный ресурс стал материалом при возведении дорог к новому ледовому дворцу спорта.

Некачественная насыпь, по мнению экспертов, говорит о нарушениях критерий дорожной безопасности. Ущерб от этого составил более 340 млн рублей.

Устранить их поможет только снос возведенных «МЕТРО МиР» дорог. Ситуация может обернуться повышением стоимости проекта и сроками его сдачи.

Сейчас Мысик находится под следствием. Ранее его супруга рассказала журналистам о том, как ему живется в СИЗО.

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#Общество#Дорога#ЛДС#Дело Мысика: задержание и обыски
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