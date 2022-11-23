В непосредственной близости от участка, который приглянулся РПЦ, находятся многоэтажные жилые дома. Их жители не хотят ежедневно слушать у себя под окнами колокольный звон и выступают категорически против перезонирования. Против выступила и депутат горсовета Лилия Гончарова, на чьем округе находится земельный участок. Она предположила, что кроме непосредственно храма за этой земле могут появится и другие сооружения, возможно, весьма опосредовано связанные с религией.