Департамент строительства и архитектуры мэрии Новосибирска поддержал желание Новосибирской епархии построить храм Дмитрия Донского на стыке улиц Троллейная и Связистов в Ленинском районе. По словам представителей духовенства, это будет храм-памятник павшим воинам. Поэтому и выбрано такое место – там пролегает аллея Славы и установлен на постаменте танк Т-34. Эта боевая машина, говорят священники, символизирует тот вклад, что верующие внесли в победу в Великой Отечественной войне. Речь идет о танковой колонне "Дмитрий Донской", которую построили в 1944 году на средства прихожан.
Кроме того, в РПЦ считают, что на Юго-Западном жилмассиве ощущается острая нехватка культовых сооружений. "На площадочке в 100 квадратных метров ютится православный приход. Люди по воскресеньям падают в обморок от духоты. И мы ищем выход из этой ситуации с помощью строительства храма", – заявил представитель епархии в ходе заседания комиссии по ПЗЗ земельных участков.
Для того, чтобы начать строительство, епархия просит вывести приглянувшийся им земельный участок из категории зеленых зон и перевести его в зону Р-3, пригодную для размещения религиозных объектов.
В непосредственной близости от участка, который приглянулся РПЦ, находятся многоэтажные жилые дома. Их жители не хотят ежедневно слушать у себя под окнами колокольный звон и выступают категорически против перезонирования. Против выступила и депутат горсовета Лилия Гончарова, на чьем округе находится земельный участок. Она предположила, что кроме непосредственно храма за этой земле могут появится и другие сооружения, возможно, весьма опосредовано связанные с религией.
Однако глава департамента строительства и архитектуры Алексей Кондратьев и другие члены комиссии не приняли во внимание эти мнения и поддержали изменение назначения земельного участка.
"То, что там появятся кроме храма какие-то еще сооружения, это вряд ли. А вот то, что в городе назревает очередной конфликт между жителями, мнения которых опять не учли, и властями, в который будет вовлечена еще и церковь, это безусловно", - констатирует координатор общественного движения "Искалеченный Новосибирск" Михаил Рязанцев.
Решению о перезонировании должна предшествовать процедура общественных слушаний, но, как показывает практика, это просто формальность, и чиновники не принимают всерьез мнений, которые высказывают в ходе слушаний их участники.
Летом прошлом года вспыхнул скандал вокруг решения мэрии выделить епархии землю для строительства храма на месте детской площадки на улице Лежена в Дзержинское районе Новосибирска. Решение было принято без учета мнения местных жителей, которые случайно узнали, что религиозное сооружение собираются разместить прямо у них под окнами.
Ранее жители микрорайона "Аэропорт" в Заельцовском районе неоднократно устраивали акции протеста против планов построить православный храм на месте сквера Чаплыгина. В итоге инициаторы стройки вынуждены были уступить, и отказались от своих первоначальных планов.