Авария случилась около 8 часов утра между станциями Краснозерское и Хабары. Мужчина выехал на «КамАЗе» на рельсы прямо во время движения поезда. Он проигнорировал красный сигнал светофора.
В результате ДТП водитель погиб, а локомотив сошел с рельс. При столкновении детали машины разлетелись по путям и попали под другой поезд.
Пассажиров предупреждают, что из-за аварии может задержаться прибытие поезда №961 «Камень-на-Оби – Карасук». Сейчас последствия в срочном порядке устраняют, для этого даже создали оперативный штаб.