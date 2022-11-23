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Поезд переехал водителя на «КамАЗе» под Новосибирском – пассажирские рейсы задержаны

Сегодня, 05:32
Фото: ГУ МЧС НСО
Водитель «КамАЗ» на скорости врезался в грузовой поезд и погиб под Новосибирском

Водитель «КамАЗ» погиб при столкновении с грузовыми поездами под Новосибирском

Серьезное ЧП произошло утром 23 ноября на железнодорожном переезде под Новосибирском. Водитель автомобиля «КамАЗ» на скорости врезался в грузовой поезд и погиб.

Авария случилась около 8 часов утра между станциями Краснозерское и Хабары. Мужчина выехал на «КамАЗе» на рельсы прямо во время движения поезда. Он проигнорировал красный сигнал светофора.

В результате ДТП водитель погиб, а локомотив сошел с рельс. При столкновении детали машины разлетелись по путям и попали под другой поезд.

Пассажиров предупреждают, что из-за аварии может задержаться прибытие поезда №961 «Камень-на-Оби – Карасук». Сейчас последствия в срочном порядке устраняют, для этого даже создали оперативный штаб.

#Алина Шефер#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#ДТП#Поезд#Поезд разрезал КамАЗ
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