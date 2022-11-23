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Поезд разорвал КАМАЗ с водителем: самые жуткие фото трагедии под Новосибирском

Сегодня, 07:09
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по НСО
Сколько времени уйдет на то, чтобы восстановить движение, пока неизвестно

Шокирующе фото: КАМАЗ попал под поезд в Новосибиркой области

В результате столкновения грузовика с поездом КАМАЗ разорвало на две части, водитель погиб. Локомотив сошел с рельсов, движение поездов нарушено

В ОАО РЖД создан оперативный штаб для ликвидации последствий ЧП на перегоне Краснозёрское-Хабары. К месту аварии направлены восстановительные поезда станций Камень-на-Оби и Карасук, сообщили в пресс-службе железнодорожного ведомства.

Утром в среду, 23 ноября, КАМАЗ с прицепом выехал на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий сигнал. От сильного удара автомобиль буквально превратился в груду железа, прицеп отбросило на соседний путь, под вагоны еще одного проходящего грузового поезда. Шокирующие снимки последствий – в галерее.

Что послужило причиной трагедии, доподлинно неизвестно. Возможно, водитель уснул за рулем, а возможно, надеялся успеть проскочить перед железнодорожным составом.

Ранее мы рассказывали о том, что 59-летний мужчина погиб под колесами грузового состава, прогуливаясь вдоль рельсов. Предположительно, погибший был пьян.

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#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Железная дорога#Смерть#Поезд разрезал КамАЗ
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