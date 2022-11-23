Утром в среду, 23 ноября, КАМАЗ с прицепом выехал на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий сигнал. От сильного удара автомобиль буквально превратился в груду железа, прицеп отбросило на соседний путь, под вагоны еще одного проходящего грузового поезда. Шокирующие снимки последствий – в галерее.