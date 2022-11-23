В ОАО РЖД создан оперативный штаб для ликвидации последствий ЧП на перегоне Краснозёрское-Хабары. К месту аварии направлены восстановительные поезда станций Камень-на-Оби и Карасук, сообщили в пресс-службе железнодорожного ведомства.
Утром в среду, 23 ноября, КАМАЗ с прицепом выехал на железнодорожный переезд, несмотря на запрещающий сигнал. От сильного удара автомобиль буквально превратился в груду железа, прицеп отбросило на соседний путь, под вагоны еще одного проходящего грузового поезда. Шокирующие снимки последствий – в галерее.
Что послужило причиной трагедии, доподлинно неизвестно. Возможно, водитель уснул за рулем, а возможно, надеялся успеть проскочить перед железнодорожным составом.
Ранее мы рассказывали о том, что 59-летний мужчина погиб под колесами грузового состава, прогуливаясь вдоль рельсов. Предположительно, погибший был пьян.